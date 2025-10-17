Accident în Pasajul Victoriei. Au fost implicate un tramvai și un autobuz

Un tramvai și un autobuz au fost implicate într-un accident în Pasajul Victoriei. Accidentul a avut loc vineri seara. Cinci persoane au fost transportate la spital.

Brigada Rutieră a anunțat că vineri, la ora 17.45, a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB.

„Din informațiile preliminare, conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către str. Doctor Felix, a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa în aceeași direcție”, au transmis polițiștii.

Sunt restricții de circulație pe sensul către str. Dr. Felix

Mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, cinci dintre acestea fiind transportate la spital.

Vatmanul și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero.

De asemenea, au fost aplicate restricții de circulație în Pasajul Victoriei, sensul către strada Doctor Felix.

Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.