Un pacient a murit de rabie deoarece i s-a transplantat un rinichi infectat

Un beneficiar al unui transplant de rinichi a reprezentat un mister medical deoarece a murit de rabie în ianuarie 2025. El a murit la doar câteva săptămâni după ce fusese operat într-un spital din Ohio, în ciuda faptului că nu avusese niciun contact cu rabia, potrivit Science Alert.

O investigație atentă efectuată de CDC a dezvăluit cauza: rinichiul donatorului bărbatului din Michigan a fost infectat cu virusul mortal. Este a patra oară când rabia a fost transmisă prin organe transplantate în SUA din 1978.

Cazul subliniază necesitatea unor reguli mai stricte pentru activitățile legate de transplant în cazul în care donatorul are un istoric de expunere la animale.

Rabia este un agent patogen viral care se răspândește prin saliva animalelor infectate, de obicei prin mușcături sau zgârieturi. Capabilă să infecteze toate animalele și oamenii, boala este aproape întotdeauna fatală odată ce apar simptomele. Mai puțin de 50 de cazuri de supraviețuire au fost documentate la nivel mondial, specialiștii reușind rareori să mențină pacienții în viață. La nivel global, transmiterea are loc cel mai adesea prin mușcături de câine, dar orice mamifer infectat poate transmite boala.

Un pacient a murit, alții au fost operați

Nimeni nu a făcut legătura cu rabia la momentul decesului. Donatorului de organe i-au fost prelevate inima, plămânii, rinichiul stâng și corneele. La aproximativ cinci săptămâni după ce a primit rinichiul, pacientul din Michigan a dezvoltat simptome compatibile cu rabia. Medicii au trimis mostre din salivă, piele și alte fluide ale acestuia la CDC, care au detectat ARN-ul virusului rabiei în unele dintre probe.

Inima și plămânii donatorului au fost folosiți pentru antrenament la un centru de cercetare din Maryland și nu au reprezentat un risc. În schimb, alți trei pacienți au primit corneele donatorului, iar medicii au fost nevoiți să le îndepărteze.