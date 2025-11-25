Cercetătorii susțin că au descoperit un test de sânge care poate stabili riscul de deces în următorii cinci ani

Oamenii de știință anunță că au descoperit un semn de avertizare care arată că „nu totul este bine” și că ai putea muri în câțiva ani. Este vorba despre un test de sânge care prezice riscul de deces în următorii cinci ani. Cercetătorii de la Universitatea din Surrey au făcut anunțul, potrivit express.co.

Ei spun că unele proteine cheie din sânge pot prezice riscul de deces din următorii cinci ani, în timp ce altele pot dezvălui șansele de supraviețuire în următorii 10 ani. Cercetătorii speră că informațiile vor ajuta medicii să trateze afecțiunile periculoase mult mai devreme.

Cercetătorii au identificat niveluri crescute la cinci proteine din sânge care pot prezice riscul de deces. Ei cred că proteinele care contribuie la dezvoltarea unor boli precum cancerul și inflamația, semnalează și riscul de deces.

Studiul, publicat în PLoS One, a prezentat 392 de proteine asociate cu un risc crescut de deces în decurs într-o perioadă de cinci ani și alte 377 de proteine asociate cu decesul în decurs de 10 ani. Teoria se confirmă și atunci când s-au ajustat factorii de sănătate și stilul de viață, mai arată studiul.

Explicațiile specialiștilor

Proteinele îndeplinesc o gamă largă de funcții vitale în organism și sunt esențiale pentru creștere, dezvoltare și structura fiecărei celule. Oamenii de știință au folosit date de la Biobanca din Marea Britanie pentru a analiza profilurile proteinelor din sânge de la peste 38.000 de adulți de vârstă mijlocie și mai în vârstă, dintre care unii au murit, într-o perioadă de cinci sau 10 ani după prelevarea probelor de sânge.

„Nu numai că diferite proteine pot reflecta starea noastră generală de sănătate și pot ajuta la identificarea bolilor în curs de desfășurare, dar am demonstrat că acestea pot reflecta riscul de deces într-o anumită perioadă. Nivelurile modificate ale acestor proteine sunt un indicator că nu totul este bine în organism și că ar putea apărea anumite afecțiuni care limitează viața.Identificarea timpurie a persoanelor cu cel mai mare risc ar putea permite intervenții specifice și planuri de tratament, contribuind la îmbunătățirea duratei de viață. În cele din urmă, acest lucru va ajuta, de asemenea, serviciile noastre de sănătate să reducă costurile, deoarece intervențiile timpurii au efecte economice benefice asupra sănătății, reducând nevoia de îngrijire pe termen lung și costisitoare”, a declarat profesorul Nophar Geifman, profesor de informatică medicală și biomedicală la Universitatea din Surrey.