Un cântăreț celebru a murit la vârsta de 26 de ani. Motivul decesului nu a fost anunțat

Vedeta muzicii rap Poorstacy a murit la vârsta de 26 de ani după ce ar fi suferit „o urgență medicală” într-o cameră de hotel. Muzicianul, al cărui nume real eeste Carlito Milfort, a fost dus de urgență la spital, dar nu a supraviețuit. Nu a fost dezvăluită cauza decesului, deoarece oficialii continuă să investigheze, potrivit express.co.
Originar din Palm Beach, Florida, cântărețul se afla într-un hotel din zona Boca Raton când a murit. Un angajat al hotelului a declarat pentru TMZ că el s-a cazat cu o femeie și un copil mic și că a stat în complex timp de 10 zile înainte de moartea sa.
Muzica rapperului foarte popular a combinat influențe din hip-hop, punk rock și heavy metal. A lansat două albume de studio, două EP-uri și a fost inclus pe coloana sonoră a filmului nominalizat la premiile Grammy, Bill & Ted Face the Music. Cântărețul a lucrat îndeaproape cu un prieten și cu emblematicul baterist Blink-182, Travis Barker, o mare parte din cariera sa.
Ultima sa postare pe Instagram a fost publicată în urmă cu trei luni și jumătate. Aceasta conținea trei fotografii cu el în interiorul unei mașini, una dintre ele înfățișând și un copil.
Decesul s-a produs sâmbătă, dar informația a devenit publică peste câteva zile. După confirmare, fanii s-au grăbit să-i aducă un omagiu.
„Omule, ce naiba m-ai ajutat să trec prin niște vremuri întunecate pe vremuri… Odihnește-te în pace, frate. Sper să găsești o rezolvare oriunde te-ai afla”, a scris un fan
„Muzica ta mi-a ținut companie în timp ce luptam cu o dependență puternică la începutul anilor 2020, îmi pare rău să te văd plecând, omule, dar voi fi mereu recunoscător pentru muzica ta”, a adăugat altul.