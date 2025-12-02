Un cântăreț celebru a murit la vârsta de 26 de ani. Motivul decesului nu a fost anunțat

Vedeta muzicii rap Poorstacy a murit la vârsta de 26 de ani după ce ar fi suferit „o urgență medicală” într-o cameră de hotel. Muzicianul, al cărui nume real eeste Carlito Milfort, a fost dus de urgență la spital, dar nu a supraviețuit. Nu a fost dezvăluită cauza decesului, deoarece oficialii continuă să investigheze, potrivit express.co.

Originar din Palm Beach, Florida, cântărețul se afla într-un hotel din zona Boca Raton când a murit. Un angajat al hotelului a declarat pentru TMZ că el s-a cazat cu o femeie și un copil mic și că a stat în complex timp de 10 zile înainte de moartea sa.

Muzica rapperului foarte popular a combinat influențe din hip-hop, punk rock și heavy metal. A lansat două albume de studio, două EP-uri și a fost inclus pe coloana sonoră a filmului nominalizat la premiile Grammy, Bill & Ted Face the Music. Cântărețul a lucrat îndeaproape cu un prieten și cu emblematicul baterist Blink-182, Travis Barker, o mare parte din cariera sa.

Ultima sa postare pe Instagram a fost publicată în urmă cu trei luni și jumătate. Aceasta conținea trei fotografii cu el în interiorul unei mașini, una dintre ele înfățișând și un copil.

Fanii au fost luați prin surprindere

Decesul s-a produs sâmbătă, dar informația a devenit publică peste câteva zile. După confirmare, fanii s-au grăbit să-i aducă un omagiu.

„Omule, ce naiba m-ai ajutat să trec prin niște vremuri întunecate pe vremuri… Odihnește-te în pace, frate. Sper să găsești o rezolvare oriunde te-ai afla”, a scris un fan

„Muzica ta mi-a ținut companie în timp ce luptam cu o dependență puternică la începutul anilor 2020, îmi pare rău să te văd plecând, omule, dar voi fi mereu recunoscător pentru muzica ta”, a adăugat altul.