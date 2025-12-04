Brexit la 10 ani: Economia Marii Britanii, între investiții înghețate și productivitate în declin

Un nou studiu economic, condus de Decision Maker Panel la King’s College London, relevă că economia Regatului Unit este astăzi considerabil mai restrânsă. De asemenea ea estei mai puțin competitivă decât ar fi fost în cazul rămânerii în Uniunea Europeană. Raportul estimează că, la începutul anului 2025, PIB-ul țării era cu circa 8% mai mic decât nivelul proiectat într-un scenariu fără Brexit. Acest lucru arată o pierdere importantă pentru o economie de mărimea celei britanice, arată Euronews.

Incertitudinea prelungită a afectat în primul rând investițiile

Studiul subliniază că, în ultimii ani, companiile britanice au adoptat o atitudine prudentă, amânând deciziile strategice importante. Instabilitatea politică, modificările frecvente ale reglementărilor comerciale și lipsa de claritate în relația cu UE au frânat inițiativele economice esențiale pentru stimularea creșterii.

Conform cercetării, nivelul investițiilor a fost cu 12–18% mai redus decât s-ar fi preconizat fără ieșirea din UE. Un fenomen similar a fost observat și pe piața muncii. Aici, numărul angajărilor a scăzut cu 3–4%, în timp ce productivitatea a înregistrat o tendință similară de declin.

Efectele au fost resimțite în mod special de companiile care făceau parte din lanțurile de aprovizionare europene. Ele erau considerate esențiale pentru exporturile și inovația industrială a Marii Britanii. Noile bariere comerciale impuse după 2020 au generat pentru acestea costuri mai mari. Au adus întârzieri în livrări și o diminuare a avantajului competitiv.

Brexit, o „reformă comercială în sens invers”

Analiștii califică Brexitul drept un fenomen neobișnuit de „reformă inversată”. Asta deoarece a introdus noi bariere comerciale, în loc să le elimine. Într-o economie globală, astfel de politici sunt, de regulă, asociate cu perioade de criză, și nu cu decizii luate în urma unui vot popular.

Impactul nu s-a manifestat imediat. În anii de după referendum, Marea Britanie a funcționat în continuare conform normelor europene. Separarea efectivă și consecințele economice măsurabile au apărut abia după implementarea Acordului Comercial și de Cooperare dintre Regatul Unit și UE.

Regatul Unit, în declin în clasamentele economice

Efectele cumulate pe parcursul unui deceniu de Brexit, au dus la o deteriorare a poziției economice a Marii Britanii în raport cu alte state dezvoltate. Creșterea PIB-ului pe cap de locuitor a fost cu 6–10% mai lentă decât media economiilor avansate. Acest proces a poziționat performanța țării în ultimii 10% la nivel global în categoria sa.

Raportul evidențiază că, deși guvernul a perceput inițial Brexitul ca o etapă scurtă de tranziție, situația a fost mult mai complicată. În loc să se diminueze, incertitudinea a devenit un factor persistent. A influențat astfel fundamental deciziile de afaceri, strategiile și planificarea pe termen lung a companiilor.

Brexit: Impactul economic persistă, un deceniu cu probleme

Concluzia studiului este fără echivoc: economia britanică nu a suferit un șoc punctual în 2016. Ea a fost mai degrabă afectată de un proces gradual și cumulativ. Proces care a subminat încrederea investitorilor și competitivitatea națională. În prezent, Marea Britanie are o economie mai restrânsă, cu o productivitate mai scăzută și cu o integrare redusă în lanțurile comerciale internaționale, comparativ cu scenariul în care ar fi rămas membră a UE.

În contextul în care Londra caută să își contureze un nou profil economic într-o lume din ce în ce mai divizată, provocarea majoră este de a găsi soluții pentru a inversa această tendință negativă.