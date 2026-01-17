Provocarea strategică majoră care îl pune la încercare pe premierul Marii Britanii, Keir Starmer

Prim-ministrul britanic Keir Starmer se apropie de un moment definitoriu de politică externă, pe măsură ce Regatul Unit se pregătește să reia dialogul cu China, scrie Express.

Vizita sa așteptată la Beijing ar fi prima a unui premier britanic din 2018 încoace, de la deplasarea Theresei May, semnalând o posibilă schimbare după ani de relații tensionate.

Un pariu strategic pentru relansarea economică

Guvernul speră că relații mai bune cu Beijingul vor debloca investiții și oportunități comerciale pentru economia britanică aflată în dificultate.

Dimensiunea economică a Chinei și influența sa globală fac tot mai dificilă evitarea angajamentului, în ciuda riscurilor politice.

Starmer a susținut că Marea Britanie nu își poate apăra interesele fără un dialog direct cu marile puteri, inclusiv China.

Vizite anterioare ale unor lideri importanți ai Partidului Laburist, inclusiv ale cancelarului Rachel Reeves, au pregătit deja terenul pentru reluarea contactelor.

Controversa ambasadei și reacțiile politice

Momentul este delicat, în contextul opoziției ferme față de construirea unei mega-ambasade chineze în centrul Londrei.

Criticii avertizează că amplasamentul ar putea funcționa ca un important centru de informații, generând riscuri de securitate națională.

Figuri conservatoare, inclusiv ministrul de interne adjunct Chris Philp, îl acuză pe Starmer că face concesii Beijingului pentru câștiguri economice.

Disputa a amplificat presiunea asupra premierului, chiar înaintea unor decizii diplomatice-cheie.

Puncte sensibile de securitate și tensiuni privind drepturile omului

Dincolo de controversa ambasadei, persistă dosare sensibile legate de securitate și drepturile omului.

Încarcerarea cetățeanului britanic Jimmy Lai a atras condamnări internaționale.

Tensiunile legate de Taiwan reprezintă un alt câmp minat diplomatic, în condițiile în care aliații occidentali resping revendicările teritoriale ale Chinei.

Apropierea Beijingului de Rusia și tratamentul aplicat minorității uigure complică și mai mult orice tentativă de apropiere.

Un pariu calculat pe influența globală

Starmer recunoaște că China reprezintă riscuri reale de securitate, dar insistă că lipsa dialogului slăbește poziția Marii Britanii.

El a indicat vizitele frecvente ale liderilor europeni în China drept dovadă că Londra a rămas în urmă pe plan diplomatic.