China amenință Londra cu „consecințe”, după ce guvernul Starmer a amânat decizia de construcție a „super-ambasadei” sale

Purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de Externe, Lin Jian, acuză Marea Britanie de faptul că „nu ia în considerare spiritul contractual”, după ce aceasta a întârziat aprobarea construirii a ceea ce are să fie cea mai mare ambasadă din Europa.

Vineri, guvernul britanic a amânat luarea unei decizii privind construirea așa-numitei „super-ambasade” la Londra, lucru care a declanșat un val de critici din partea Partidului Comunist Chinez, după cum relatează Politico.

Marea Britanie va „suporta toate consecințele” dacă autorizația de construire pentru Ambasada Chinei de 20.000 de metri pătrați, aflată lângă Turnul Londrei, va fi refuzată, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian.

Îngrijorări de securitate

Beijingul a achiziționat terenul pentru ambasada planificată pentru 255 de milioane de lire sterline în 2018.

Secretarul pentru comunități din Marea Britanie, Steve Reed, trebuie să ia o decizie finală de a aproba sau respinge cererea de construire, care s-a dovedit a fi profund controversată în rândul susținătorilor Chinei din Parlamentul britanic.

Au fost ridicate îngrijorări semnificative legate de securitate din cauza proximității amplasamentului față de cablurile care transportă comunicații către districtul financiar al orașului Londra și a refuzului Beijingului de a prezenta autorităților britanice planuri complete de amenajare internă.

Marea Britanie a amânat săptămâna aceasta termenul limită pentru o decizie finală privind clădirea de la 21 octombrie la 10 decembrie, provocând „o îngrijorare profundă și o nemulțumire puternică” din partea Beijingului.

China „a dat dovadă de cea mai mare sinceritate și răbdare”

Lin a declarat vineri, într-o conferință de presă din China, că țara sa a dat dovadă de „cea mai mare sinceritate și răbdare” în timpul discuțiilor privind amplasamentul și a acuzat Marea Britanie că „nu respectă spiritul contractual, acționând cu rea-credință și fără integritate”.

O decizie trebuia inițial luată până pe 9 septembrie, după ce miniștrii au preluat controlul asupra cererii de la Consiliul Tower Hamlets din Londra, aceasta fiind a doua amânare a guvernului britanic.

Amânarea vine într-o săptămână deosebit de sensibilă pentru relațiile dintre Regatul Unit și China. Prim-ministrul Keir Starmer s-a confruntat cu presiuni din cauza eșecului urmăririi penale a doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei.

Lin a cerut Marii Britanii „să își îndeplinească imediat obligațiile și să își onoreze angajamentele… altfel partea britanică va suporta toate consecințele”.