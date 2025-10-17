Corupție la nivel înalt în China. Un general și opt lideri civili, excluși din Partidul Comunist

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Zhang Xiaogang, a susținut într-un comunicat că He Weidong, vicepreședintele puternicei Comisii Militare Centrale, și ceilalți opt oficiali investigați au încălcat grav disciplina partidului și că abaterile lor au provocat mari prejudicii financiare, potrivit AP.

Generalul este cel mai înalt oficial militar vizat în campaniile anticorupție. El face parte din Comisia Militară Centrală începând din 2022 și nu a mai fost văzut în public de luni de zile. Anterior, a fost șef al Comandamentului Teatrului de Operațiuni de Est, care deține responsabilitatea principală pentru operațiunile împotriva Taiwanului în cazul izbucnirii ostilităților.

Printre ceilalți opt oficiali se număra și directorul departamentului de activități politice al comisiei.

Anunțul a venit cu doar câteva zile înainte ca președintele chinez Xi Jinping și alte elite ale partidului să se întâlnească la Beijing pentru o reuniune cu ușile închise, pentru a stabili obiectivele țării pentru următorii cinci ani.