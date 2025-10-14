Experți: China, o amenințare cibernetică „extrem de sofisticată” pentru numeroase țări

Analiza, care acoperă perioada ianuarie – august 2025, avertizează asupra unei creșteri cu 50% a atacurilor cibernetice semnificative în Marea Britanie. Aceste atacuri au vizat guvernul, serviciile esențiale, mari companii și infrastructura critică, potrivit Sky News.

„China continuă să fie un actor de amenințare extrem de sofisticat și capabil”, se arată în raport, care menționează și alte regimuri considerate surse majore de risc cibernetic precum Rusia, Iranul și Coreea de Nord.

Avertismentul survine în contextul în care premierul Keir Starmer se confruntă cu presiuni politice în urma eșecului procesului intentat împotriva a doi cetățeni britanici acuzați de spionaj pentru Beijing. Procuratura Coroanei a renunțat la acuzații, motivând că guvernul nu a prezentat dovezi suficiente privind amenințarea Chinei.

Printre victimele recente ale atacurilor cibernetice se numără Jaguar Land Rover (JLR) și retailerii M&S, Co-op și Harrods. De asemenea, NCSC a atras atenția asupra utilizării în creștere a inteligenței artificiale de către grupările de hackeri pentru a-și amplifica eficiența atacurilor.

„Amenințarea cibernetică generală la adresa Regatului Unit este în creștere, pornind de la un nivel deja ridicat”, mai scrie în raportul NCSC.