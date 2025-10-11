Coreea de Nord marchează 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor printr-o amplă paradă militară la Phenian. Nume importante au fost lângă Kim Jong-un

Evenimentul s-a desfășurat în Piața Kim Il Sung și a atras atenția prin participarea unor înalți oficiali străini, dar și prin afișarea de armament strategic.

Parada militară din Phenian, vitrină de forță militară nord-coreeană

Potrivit agenției oficiale de presă KCNA, parada militară din Phenian a inclus demonstrații cu rachete balistice intercontinentale (ICBM), vehicule de lansare a dronelor și alte echipamente de ultimă generație, în semn de forță și provocare față de comunitatea internațională.

BREAKING: North Korea marks 80th anniversary of its ruling party with a grand military parade, showcasing the Hwasong-20 intercontinental ballistic missile pic.twitter.com/368KQyjmjj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 10, 2025

În tribune, alături de liderul nord-coreean Kim Jong-un, s-au aflat prim-ministrul chinez Li Qiang și fostul președinte rus Dmitri Medvedev, semnalând încă o dată sprijinul Chinei și Rusiei pentru regimul de la Phenian.

Prezența acestora consolidează relațiile diplomatice tot mai strânse dintre cele trei state, pe fondul tensiunilor globale.

China și Rusia, aliații strategici ai Coreei de Nord

Relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia s-au intensificat considerabil în contextul conflictului din Ucraina. Potrivit surselor internaționale, Phenianul ar fi trimis mii de soldați nord-coreeni în sprijinul trupelor ruse.

De cealaltă parte, China rămâne principalul susținător economic și politic al Coreei de Nord, în ciuda sancțiunilor internaționale impuse regimului de la Phenian din cauza programului său nuclear și de rachete balistice.

Într-un gest simbolic de consolidare a axei Beijing-Moscova-Phenian, Kim Jong-un a participat, pe 3 septembrie, la o paradă militară organizată la Beijing pentru comemorarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, alături de Xi Jinping și Vladimir Putin.

Parada militară din Phenian reflectă ambițiile strategice ale regimului Kim

Prin organizarea acestei parade militare la Phenian, Coreea de Nord transmite un semnal clar atât către adversarii săi, cât și către aliați: regimul lui Kim Jong-un rămâne hotărât să își mențină poziția de forță în regiune, în ciuda izolării internaționale.