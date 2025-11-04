Coreea de Nord anunță decesul fostului șef de stat. Cine a fost Kim Yong Nam, singurul oficial nord-coreean care nu a fost niciodată epurat

Kim Yong Nam, fostul președinte al Prezidiului Adunării Populare Supreme a țării și diplomat de lungă durată care a servit toți cei trei lideri ai țării, a decedat luni la vârsta de 97 de ani, a informat agenția de presă oficială KCNA.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat marți dimineață sicriul lui Kim Yong Nam pentru a-și exprima condoleanțele, a informat KCNA.

Niciodată mai mult decât o figură simbolică într-o țară controlată strict de o dictatură familială, poziția unică a lui Kim Yong Nam ca șef al statului din 1998 până la pensionarea sa în 2019 l-a făcut să fie figura reprezentativă a momentelor diplomatice cheie, potrivit Reuters.

„În ciuda faptului că a avut un rol în mare parte ceremonial în ultima parte a carierei sale, Kim Yong Nam a avut o influență mare prin legăturile sale de patronaj cu diplomații și personalul serviciului extern al Coreei de Nord”, a declarat Michael Madden, expert în conducerea Coreei de Nord la Stimson Center din SUA.

O carieră lungă și solidă

Născut în 1928, Kim Yong Nam a ocupat funcții cheie în ministerul de externe și a contribuit la modelarea diplomației Coreei de Nord sub fondatorul statului, Kim Il Sung, înainte de a prelua efectiv conducerea diplomației la nivel înalt și de a reprezenta Coreea de Nord izolată sub Kim Jong Il.

„El a fost singurul înalt oficial nord-coreean cunoscut care nu a fost niciodată epurat, demis sau sancționat de Kim Jong Il sau Kim Il Sung”, a spus Madden.

Sub conducerea lui Kim Jong Un, Kim Yong Nam a continuat să fie figura diplomatică a Coreei de Nord, primind vizitatori de rang înalt la Phenian și vizitând Coreea de Sud în 2018 în calitate de șef al delegației nord-coreene la Jocurile

Olimpice de iarnă, unde a avut o întâlnire cu președintele sud-coreean de atunci, Moon Jae-in.

Coreea de Nord va organiza funeralii de stat, a anunțat KCNA.