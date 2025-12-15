Rezultatele necropsiei, după deshumarea Rodicăi Stănoiu

Trupul neînsuflețit al fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat luni, într-o anchetă judiciară ce viza suspiciunea de omor, potrivit G4Media.ro.

Potrivit rezultatelor preliminare ale necropsiei, de la Institutul de Medicină Legală, moartea Rodicăi Stănoiu nu a fost cauzată de violență, în sensul că nu au fost identificate leziuni care să fi dus la decesul acesteia.

Externată pe semnătură

Trupul neînsuflețit al fostului ministru a fost deshumat la cererea procurorului de caz, care a investigat mai multe documente medicale de la spitalele unde a fost internată Rodica Stănoiu.

Mai multe informații apărute în presă au relevat că Rodica Stănoiu ar fi ajuns la spital cu urme de lovituri la cap și la ochi și că ar fi fost externată pe semnătura partenerului ei de viață, un bărbat mai tânăr cu 50 de ani.

Nu au fost identificate leziuni care să fi cauzat moartea

Urmele de violență nu au fost explicate oficial, ceea ce a alimentat suspiciunile privind decesul acesteia.

A urmat autosesizarea organelor de anchetă, care au certu deshumarea pentru clarificarea circumstanțelor în care a murit Rodica Stănoiu, însă ancheta de luni nu a scos în evidență leziuni sau acte de violență care să fi provocat decesul acesteia.

Cine a fost Rodica Stănoiu

A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București, a obținut doctoratul în Drept în 1975, a urmat studii internaționale în criminologie și Drept comparat la Universitatea din Montreal și Strasbourg.

În calitate de ministru al Justiției în Guvernul Năstase, (2000 și 2004) a fost un personaj controversat, fiind asociat cu schimbări legislative și reorganizări ce puneau sub semnul întrebării independența Justiției.

După încheierea mandatului de ministru, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a constatat că ar fi colaborat cu fosta Securitate, sub numele de cod „Sanda”, în perioada 1963 – 1987.