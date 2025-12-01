Airbus anunță că majoritatea avioanelor A320 au software-ul reparat

Airbus afirmă că majoritatea avioanelor A320 au acum software-ul reparat, după ce a solicitat implementarea unei actualizări pentru a repara o eroare de software care ar fi putut afecta comenzile de zbor. În prezent, mai sunt mai puțin de 100 de avioane care necesită actualizarea, relatează Associated Press.

Producătorul european de avioane a declarat luni, într-o actualizare, că „marea majoritate” a avioanelor de pasageri pe distanțe scurte aflate în serviciu „au primit acum modificările necesare”.

„Colaborăm cu companiile aeriene cliente pentru a sprijini modificarea celor mai puțin de 100 de aeronave rămase, pentru a ne asigura că acestea pot fi repuse în serviciu”, se arată în mesajul transmis de Airbus, potrivit sursei citate.

Anunțul Airbus privind problema constatată

Totul a început după ce Airbus a anunțat, săptămâna trecută, că a descoperit că „radiația solară intensă” poate corupe datele esențiale pentru funcționarea comenzilor de zbor.

La momentul respectiv, Airbus a îndemnat companiile aeriene să ia „măsuri de precauție imediate”.

Se suspectează că această problemă a contribuit la scăderea bruscă a altitudinii unui avion JetBlue care zbura de la Cancun, Mexic, la Newark, New Jersey, pe 30 octombrie. În urma incidentului, 15 pasageri au fost răniți, iar unii dintre ei au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Administrația Federală a Aviației din SUA și Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației au solicitat companiilor aeriene să rezolve problema prin actualizarea software-ului. Peste 500 de aeronave înregistrate în SUA au fost afectate, inclusiv avioane ale companiilor American Airlines și Delta. Cu toate acestea, traficul aerian nu a fost grav afectat.