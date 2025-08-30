Parada militară Beijing 2025: Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un, împreună într-o demonstrație de forță anti-occidentală

Președintele Chinei, Xi Jinping, va fi însoțit de liderii unor state supuse sancțiunilor internaționale la parada militară din Beijing, programată pentru 3 septembrie. Printre invitații de prim rang se numără Vladimir Putin, președintele Rusiei, Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, președintele iranian Masoud Pezeshkian și șeful juntei militare din Myanmar, Min Aung Hlaing, scrie Reuters.

Parada, desfășurată pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial după capitularea Japoniei, va reuni peste 26 de șefi de stat sau de guvern, însă aproape niciun lider occidental nu va fi prezent.

Putin și Kim Jong-Un, pentru prima dată alături de Xi la parada militară

Aceasta va fi prima apariție publică comună a lui Putin și Kim alături de Xi Jinping, un semnal politic considerat de analiști drept o demonstrație de unitate împotriva Occidentului. Experții occidentali au descris alianța formată de China, Rusia, Coreea de Nord, Iran și Myanmar drept „Axa destabilizării”, o coaliție care încearcă să submineze ordinea globală condusă de Statele Unite și Uniunea Europeană.

Parada militară din Beijing, boicotată de liderii occidentali

Singurii lideri occidentali confirmați la parada militară din Beijing sunt premierul slovac Robert Fico și președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Ambii și-au manifestat în ultimii ani dorința de a menține relații apropiate cu Moscova și Beijing, chiar dacă Slovacia este membru UE, iar Serbia aspiră la aderare.

În schimb, Putin, căutat de Curtea Penală Internațională pentru crime de război, își consolidează parteneriatul cu Beijingul, în timp ce Coreea de Nord, Iranul și Myanmarul beneficiază de sprijinul economic al Chinei, mai ales în domeniul energetic și al materiilor prime.