Trump susține că Xi Jinping ar fi acceptat să crească ritmul achizițiilor de produse americane

Președintele american Donald Trump a declarat că președintele chinez Xi Jinping a fost „mai mult sau mai puțin de acord” să accelereze achizițiile Chinei de bunuri americane, în urma unui apel telefonic pe care ambele guverne l-au descris drept pozitiv și constructiv, anunță AlJazeera.

Anunțul marchează o nouă încercare a Washingtonului și Beijingului de a stabiliza relațiile economice după luni de angajamente comerciale fluctuante și tensiuni geopolitice.

Angajamente comerciale relansate după o detensionare diplomatică

Vorbind la bordul Air Force One, Trump a spus că i-a cerut direct lui Xi să sporească și să accelereze importurile chineze de produse americane, iar acesta a răspuns favorabil.

Declarațiile vin după ce China a anunțat recent că va relua achizițiile de soia americană și va renunța la extinderea restricțiilor privind exporturile de metale rare.

Totuși, oficialii americani afirmă că ritmul achizițiilor este mai lent decât se anticipase, aproximativ două milioane de tone metrice comandate din cele douăsprezece milioane așteptate.

Probleme strategice

Potrivit comunicatului Chinei, Xi a subliniat cooperarea istorică dintre cele două națiuni și a reiterat poziția Beijingului potrivit căreia Taiwanul este o parte integrală a ordinii internaționale postbelice. SUA, deși obligate prin lege să sprijine capacitățile defensive ale Taiwanului, mențin ambiguitatea strategică privind o eventuală intervenție militară.

Trump a evitat să comenteze public despre Taiwan, concentrându-se pe comerț, Ucraina, fentanil și produse agricole.

Liderii planifică vizite reciproce pe fondul încălzirii relațiilor

Trump a descris apelul ca fiind o continuare a întâlnirii lor recente din Coreea de Sud și a afirmat că s-au făcut „progrese semnificative” de atunci.

El a spus că a acceptat invitația lui Xi de a vizita Beijingul în aprilie și l-a invitat, la rândul său, pe liderul chinez într-o vizită de stat în SUA mai târziu în acest an.

Ministerul chinez de Externe a confirmat că Washingtonul a inițiat apelul și a subliniat că dialogul la nivel înalt este esențial pentru dezvoltarea stabilă a relațiilor Beijing-Washington.