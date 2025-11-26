China, amenințătoare: avertizează că va „zdrobi” orice încercare străină de a interfera cu Taiwanul

China a avertizat miercuri că va „zdrobi” orice încercare străină de a interveni în Taiwan. Anunțul vine după ce Japonia a trimis marți avioane spre Yonaguni. Aceasta este cea mai apropiată insulă japoneză de arhipelagul guvernat democratic, potrivit Le Figaro.

„Avem o voință fermă, o hotărâre puternică și o mare capacitate de a ne apăra suveranitatea națională și integritatea teritorială”, a declarat Peng Qingen, purtător de cuvânt al Biroului Chinez pentru Afaceri Taiwaneze, într-o conferință de presă obișnuită. „Vom înăbuși orice interferență străină.”

China, poziție fermă în privința Taiwanului

Beijingul critică vehement și planul Japoniei de a instala rachete ghidate sol-aer cu rază medie de acțiune la Yonaguni, care, potrivit ministrului japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, este „pe drumul cel bun”.

„Desfășurarea de arme ofensive de către Japonia în zonele adiacente regiunii Taiwan din China este extrem de periculoasă. Creează în mod deliberat tensiuni regionale și provoacă o confruntare militară ”, a adăugat Peng Qingen.

China consideră Taiwanul propriul teritoriu și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul. Guvernul taiwanez, la rândul său, respinge pretenția de suveranitate a Beijingului și susține că numai poporul taiwanez își poate decide viitorul.