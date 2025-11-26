Președintele Taiwanului vrea să mărească bugetul apărării cu încă 40 de miliarde de dolari

Anunțul despre bugetul de apărare vine în contextul în care China, care revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său, intensifică presiunea militară și politică asupra arhipelagului, potrivit Le Figaro.

În august, Lai Ching-te și-a exprimat speranța că cheltuielile militare vor ajunge la 5% din produsul intern brut până în 2030.

„Acest program major nu numai că va finanța achiziții semnificative de arme noi din partea Statelor Unite, dar va spori considerabil și capacitățile Taiwanului ”, a subliniat el în editorialul publicat marți. „Scopul nostru este, așadar, să consolidăm descurajarea, făcând ca orice decizie a Beijingului de a utiliza forța să fie mai costisitoare și mai incertă.”

Bugetul propus: peste 3% din PIB

Pentru 2026, Taipei propune un buget militar de 949,5 miliarde de dolari noi taiwanezi (30,25 miliarde de dolari americani). Reprezentând 3,32% din PIB, această cifră depășește pragul de 3% pentru prima dată din 2009, conform datelor guvernamentale.

„Vom continua să căutăm oportunități de dialog, reiterând în același timp faptul că democrația și libertatea noastră nu sunt negociabile”, a scris Lai Ching-te.