Japonia: Un partener de coaliție anunță că premierul Takaichi ar putea convoca alegeri anticipate

Premierul japonez Sanae Takaichi ia în calcul organizarea de alegeri anticipate, a anunțat un partener de coaliție. Un eventual scrutin ar putea afecta adoptarea unui buget și inițiativele economice ale actualului guvern.
Sanae Takaichi. SUrsa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
11 ian. 2026, 07:59, Știri externe

Întrebat într-un interviu despre posibilitatea alegerilor anticipate, Hirofumi Yoshimura, liderul Partidului Inovației din Japonia, partener de coaliție, a spus: „Nu m-ar mira dacă ar lua decizia”, susținând că în urma întâlnirilor cu șefa guvernului, poziția acesteia privind organizarea alegerilor a intrat într-o „nouă etapă”.

Potrivit informațiilor apărute în presa japoneză, eventualele alegeri ar putea avea loc  pe 8 sau 15 februarie. 

Pozițiile sale conservatoare și atitudinea fermă față de China au atras sprijinul alegătorilor, iar dacă s-ar organiza alegeri, ar fi prima ocazie pentru Takaichi să capitalizeze electoral de pe urma popularității. 

Într-un interviu publicat duminică, șefa guvernului de la Tokyo nu a oferit detalii despre acest scenariu, subliniind că prioritatea sa rămâne implementarea bugetului suplimentar pentru actualul an fiscal și obținerea aprobării parlamentare pentru bugetul anului viitor. Pentru 2026, Takaichi a propus un buget de 783 de miliarde de dolari. 

Despre posibilitatea alegerilor și adoptarea bugetului, liderul opoziției Komeito, Tetsuo Saito, a avertizat că organizarea scrutinului „ar face imposibilă adoptarea bugetului până la sfârșitul anului fiscal, într-un moment în care economia Japoniei se confruntă cu o fază critică”. 

