Compania nemțească Zalando își închide un centru de distribuție: 2,700 de posturi de muncă, în pericol

Centrul logistic de la Erfurt, deschis în 2012 și singura unitate de o asemenea dimensiune a Zalando în această regiune, este parte a unei rețele mai mari de facilități de distribuție care livrează produse către clienți din întreaga Europă. Până în prezent, angajații au fost informați despre planurile de închidere, iar centrul va funcționa în mod normal până la data anunțată, scrie retaildetail.eu.

Reorganizare după preluarea About You

Potrivit companiei, decizia face parte dintr-o reorganizare a rețelei logistice europene după preluarea retailerului online rival About You. Zalando dorește să ajusteze capacitatea logistică la nivelul cererii reale și să își eficientizeze operațiunile pentru a face rețeaua rezistentă în viitor. În cadrul restructurării, vor fi închise și trei depozite în alte țări europene, operate de furnizori externi, pentru a simplifica fluxurile și a elimina redundanțele.

Compania a declarat că această reorganizare are ca scop optimizarea structurii interne și continuarea creșterii pe termen lung, în contextul unei concurențe tot mai intense din partea platformelor internaționale de comerț online. De asemenea, Zalando și About You vor rămâne cu o rețea combinată de logistică adaptată nevoilor actuale ale pieței.

Impactul asupra angajaților și comunității

Decizia a atras critici din partea politicienilor și sindicatelor. Conducerea regională și oficiali din landul Turingia au cerut sprijin pentru muncitorii afectați și au criticat modul în care a fost gestionată comunicarea privind închiderea centrului. Autoritățile locale discută despre necesitatea unui plan social și a unor măsuri de sprijin pentru angajați pe parcursul tranziției către noi oportunități de muncă.

Zalando a declarat că va începe negocieri cu reprezentanții angajaților pentru un plan social menit să atenueze impactul închiderii asupra locurilor de muncă și să ofere perspective pentru viitor. Deși centrul din Erfurt va funcționa până la încheierea anului 2026, incertitudinea viitorului a creat îngrijorare atât în rândul angajaților cât și în comunitatea locală.

Context mai larg și provocări

În ultimii ani, Zalando a trecut prin restructurări multiple, inclusiv tăieri de locuri de muncă în departamente precum serviciile pentru clienți, parte a eforturilor de simplificare a operațiunilor și adaptare la noile realități ale pieței digitale. Această mișcare survine într-un moment în care competiția cu platforme din Asia și schimbările în comportamentul de cumpărare influențează strategia marilor retaileri online.

Pentru regiunea Erfurt și pentru cei aproximativ 2,700 de angajați afectați, această decizie va însemna o schimbare majoră, iar evoluția negocierilor și a planurilor sociale va fi urmărită cu atenție atât de autorități cât și de mediul economic local.