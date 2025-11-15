Zalando se confruntă cu justiția europeană. Gigantul german de e-commerce a contestat denumirea de „platformă online foarte mare”

Zalando se confruntă cu justiția europeană. Gigantul german al comerțului electronic a făcut apel la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), cel mai înalt organism judiciar din cadrul blocului comunitar, împotriva deciziei Comisiei Europene de a-l clasifica drept o platformă online foarte mare (VLOP). Această clasificare grupează platformele cu peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar, care sunt supuse unor reglementări mai stricte privind conținutul lor online, scrie modaes.com.

„Credem cu tărie că Comisia Europeană a interpretat greșit modelul de afaceri al Zalando atunci când a desemnat compania drept VLOP în aprilie 2023”, a argumentat Lena Wallenhorst, vicepreședinte pentru guvernanță corporativă la Zalando, într-o postare pe profilul său de LinkedIn. Recursul vine după ce Tribunalul Uniunii Europene, unul dintre organismele din cadrul CJUE, a respins argumentul inițial al companiei în septembrie.

Zalando susține că platforma sa este un serviciu „hibrid” , deoarece vinde atât propriile produse, cât și produse ale unor terți, ceea ce, susține compania, o diferențiază de alți giganți care au fost, de asemenea, etichetați ca atare. În prezent, lista, stabilită prin Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, cuprinde aproximativ douăzeci de companii, inclusiv Google și Meta, dar și AliExpress și Shein.

Zalando a atacat decizia Tribunalului Uniunii Europene

„În 2024, 64% din valoarea brută a mărfurilor (GMV) a provenit din activitatea noastră de retail, care este exclusă din domeniul de aplicare al DSA”, afirmă executivul Zalando. Această legislație, care a fost aprobată în noiembrie 2022 și a început să se aplice VLOP-urilor în august 2023, își propune să reglementeze platformele online care operează în întreaga UE. Regulamentul stabilește patru grupuri (platforme foarte mari, platforme online, servicii de găzduire de date și servicii intermediare), cu legislație specifică pentru fiecare.

Printre obligațiile companiilor care primesc această desemnare se numără raportarea oricărui conținut ilegal de pe platformă, existența unor termeni și condiții ușor de utilizat, creșterea transparenței în ceea ce privește publicitatea și recomandările și partajarea datelor cu Comisia și autoritățile naționale pentru a demonstra conformitatea lor cu reglementările.

„Vom continua să pledăm pentru definiții mai clare și mai puțin ambigue, în special în peisajul digital actual, aflat în rapidă schimbare, precum și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile în Europa”, explică gigantul. Atractivitatea Zalando se bazează pe această ambiguitate, care, susține acesta, poate duce la un tratament inegal ca urmare a lipsei unei metodologii clare și consecvente .