SUA aprobă cea mai mare vânzare de armament către Taiwan, în valoare de 11,1 miliarde de dolari

Anunțul privind vânzarea de armament către Taiwan vine în contextul în care Beijingul își intensifică presiunile militare și diplomatice asupra Taiwanului, al cărui guvern respinge pretențiile de suveranitate ale Chinei, relatează Reuters.

Pachetul include opt tipuri de echipamente, printre care sisteme de rachete HIMARS, obuziere, rachete antitanc Javelin, drone Altius, precum și piese pentru alte echipamente, a transmis Ministerul Apărării din Taiwan într-un comunicat.

Ministerul a transmis că pachetul de armament se află în procedura de notificare a Congresului, etapă în care legislativul american poate bloca sau modifica vânzarea, însă Taiwanul se bucură de un sprijin larg, bipartizan, în Congresul SUA.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunțat luna trecută un buget suplimentar pentru apărare de 40 de miliarde de dolari, pentru perioada 2026–2033, afirmând că „nu există loc pentru compromisuri în ceea ce privește securitatea națională”.

Statele Unite au relații diplomatice oficiale cu China, însă mențin legături neoficiale cu Taiwanul, fiind totodată cel mai important furnizor de armament al insulei.

Strategia de securitate națională a administrației Trump, prezentată la începutul acestei luni, arată că Statele Unite urmăresc descurajarea unui conflict cu China în legătură cu Taiwanul prin consolidarea puterii militare a SUA și a aliaților săi.