Taiwan a început discuțiile cu Statele Unite pentru noi achiziții de armament

Wellington Koo, ministrul Apărării, a declarat joi: „Am finalizat deja coordonarea preliminară cu Statele Unite privind planificarea acestui proiect de achiziții militare”, precizând că au primit informații de la Departamentul Apărării despre antitățile, ofertele financiare și calendarul tranzacțiilor.

Planul de suplimentare a bugetului apărării pe perioada 2026-2033 cu 40 de miliarde de dolari a fost anunțat miercuri de președintele Lai Ching Te, cu scopul de a consolida capacitatea insulei de a se apăra în fața presiunilor tot mai intense din partea Chinei.

Propunerea trebuie să fie aprobată de parlamentul care este dominat de opoziție. Printr-un comunicat, Partidul Kuomintang a transmis: „Investițiile în apărarea națională sunt esențiale, dar a te baza în principal pe împrumuturi masive nu este nici prudent din punct de vedere fiscal, nici o guvernare responsabilă”.

Premierul Cho Jung-tai a îndemnat legislativul să susțină investiția, motivând prin impactul economic pozitiv. Potrivit oficialului, noul buget va genera 90.000 de locuri de muncă și va aduce beneficii economice directe de aproximativ 13 miliarde de dolari.