Japonia încearcă să detensioneze conflictul cu China privind Taiwan

Luni, ministerul de Externe de la Tokyo l-a trimis pe Masaaki Kanai, oficial responsabil pentru regiunea Asiei și a Oceaniei, la Beijing pentru a se întâlni cu omologul său chinez Liu Jinsong. Acesta urmează să ceară Chinei să evite acțiuni care ar putea dăuna relațiilor bilaterale, întrucât politica de securitate a Japoniei nu s-a schimbat.

Disputa a izbucnit după ce premierul japonez a afirmat în fața parlamentarilor că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea determina o reacție militară din partea guvernului de la Tokyo.

Disputa s-a amplificat după ce consulul general chinez la Osaka, Xue Jian, a notat într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că „gâtul care se bagă unde nu trebuie trebuie tăiat”.

Japonia a convocat ambasadorul chinez pentru a protesta față de comentariul considerat „extrem de inadecvat”, iar mai mulți politicieni japonezi au cerut expulzarea lui Xue.

Săptămâna trecută, autoritățile chineze au condamnat declarațiile lui Takaichi, iar vineri, armata chineză a avertizat că Japonia s-ar confrunta cu o „înfrângere militară zdrobitoare” dacă ar interveni în chestiunea Taiwanului.

Președintele Taiwanului, Lai Ching Te a declarat: „Fac apel la comunitatea internațională să continue să acorde o atenție deosebită și, de asemenea, îndemn China să dea dovadă de reținere și să demonstreze comportamentul demn de o putere majoră, în loc să devină un factor de tulburare a păcii și stabilității regionale”.