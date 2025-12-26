Prima pagină » Știri externe » China acuză Japonia de „intenții sinistre” după creșterea masivă a bugetului apărării

China a reacționat dur după ce Japonia a aprobat un buget record pentru apărare, avertizând că decizia Tokyo-ului ridică semne de întrebare serioase în regiune. Potrivit autorităților chineze, majorarea cheltuielilor militare ar indica o revenire periculoasă la politici din trecut.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat vineri că planurile Japoniei de a crește drastic bugetul apărării demonstrează „intenții sinistre”. Reacția vine după ce guvernul japonez a aprobat pentru anul fiscal 2026 cheltuieli militare care depășesc pragul de 9 trilioane de yeni, scrie Baha.

Oficialul chinez a susținut că această decizie nu reflectă reținere sau responsabilitate, ci, dimpotrivă, ar expune eforturile „forțelor japoneze de dreapta de a promova remilitarizarea și de a încerca o renaștere a militarismului”.

Lin Jian a amintit și trecutul Japoniei, subliniind că istoria sa legată de agresiuni militare în timpul războiului rămâne un subiect sensibil în Asia. Din acest motiv, a spus el, activitățile militare și de securitate ale Japoniei sunt urmărite îndeaproape nu doar de statele vecine, ci și de comunitatea internațională.

Tensiunile apar într-un context regional deja fragil, marcat de rivalități geopolitice și de creșterea cheltuielilor pentru apărare în mai multe țări din Asia-Pacific. Creșterea bugetului militar al Japoniei riscă astfel să alimenteze noi îngrijorări legate de echilibrul de securitate din zonă.

Japonia aprobă un buget de apărare record pe fondul tensiunilor cu China

Guvernul Japoniei a aprobat vineri un buget record al apărării, de 58 de miliarde de dolari cu scopul de a-și consolida capacitățile de apărare pentru a descuraja China, informează Associated Press. Bugetul de apărare pentru anul viitor ar urma să ajungă la o creștere de 9.4% față de 2025.

Este al patrulea an din programul pe cinci ani prin care Japonia urmărește să-și dubleze cheltuielile militare până la 2% din produsul intern brut.

Strategia de securitate adoptată de Tokyo în 2022 identifică China drept cea mai mare provocare strategică. În plus, în document este susținut un rol  mai activ al Forțelor de Autoapărare, în cadrul alianței cu Statele Unite.

 

