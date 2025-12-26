China impune sancțiuni unor companii americane pe fondul vânzărilor de armament către Taiwan

„Ca răspuns la cel mai recent anunț al Statelor Unite privind vânzări de armament la scară largă către regiunea Taiwan a Chinei, China a decis să adopte contramăsuri, în conformitate cu legea privind sancțiunile împotriva entităților străine, împotriva a 20 de companii americane din domeniul apărării și a 10 directori de rang înalt care, în ultimii ani, au fost implicați în înarmarea Taiwanului”, se arată într-un comunicat al Ministerului chinez de Externe.

Printre companiile americane vizate de sancțiunile anunțate de China se numără sucursala Boeing din St. Louis, Northrop Grumman Systems Corporation și L3Harris Maritime Services.

Măsurile prevăd înghețarea oricăror active pe care companiile și persoanele vizate le dețin în China și interzic organizațiilor și persoanelor din China să desfășoare afaceri cu acestea, a precizat ministerul.

„Problema Taiwanului este nucleul intereselor fundamentale ale Chinei și prima linie roșie care nu poate fi depășită în relațiile dintre China și Statele Unite”, a mai transmis Ministerul chinez de Externe.

Decizia vine după ce Washingtonul a anunțat, săptămâna trecută, vânzări de armament către Taiwan în valoare de 11,1 miliarde de dolari, cel mai mare pachet de arme oferit vreodată insulei de către Statele Unite, fapt care a stârnit nemulțumirea Beijingului.

Pachetul include opt tipuri de echipamente, printre care sisteme de rachete HIMARS, obuziere, rachete antitanc Javelin, drone Altius, precum și piese pentru alte echipamente, a transmis Ministerul Apărării din Taiwan într-un comunicat. Ministerul a precizat că pachetul de armament se află în procedura de notificare a Congresului, etapă în care legislativul american poate bloca sau modifica vânzarea, însă Taiwanul se bucură de un sprijin larg, bipartizan, în Congresul SUA.

China consideră Taiwanul parte a propriului teritoriu, o poziție respinsă de autoritățile de la Taipei.