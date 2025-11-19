Declarațiile făcute în primul ei discurs în Parlament, la doar o lună după preluarea mandatului, au provocat o reacție dură din partea Beijingului, care acuză Tokyo de „amenințări militare” și avertizează că orice implicare va fi „contracarată ferm”.

Tokyo, reacție privind un potențial atac asupra Taiwanului

Takaichi a subliniat că situația din strâmtoarea Taiwan este „atât de gravă” încât Japonia trebuie să ia în calcul scenarii de criză majoră. Deși Constituția Japoniei interzice folosirea forței, legea din 2015 permite „autoapărarea colectivă” dacă un conflict amenință existențial Japonia. Apropierea geografică – doar 110 km între teritoriile japoneze și Taiwan – este unul dintre argumentele invocate, scrie The Guardian.

Premierul a reiterat și planul de creștere a bugetului apărării la 2% din PIB până în 2026, în contextul în care tensiunile regionale sunt în creștere.

Reacția Beijingului și presiunea diplomatică

Reacția Chinei a fost imediată. Diplomatul Xue Jian a postat un mesaj agresiv pe platforma X, interpretat ca o amenințare directă la adresa premierului Japoniei. Ministerul chinez de Externe a cerut Tokyo să nu mai „trimită semnale greșite” Taiwanului.

Beijingul a convocat ambasadorul Japoniei, a emis avertismente de călătorie pentru cetățenii chinezi și a desfășurat nave și drone militare în zone disputate, precum insulele Senkaku și Diaoyu și în apropierea insulei Yonaguni.

Aceste tensiuni au afectat și economia. Bursele japoneze au înregistrat scăderi, iar două animații japoneze așteptate pe piața chineză au fost retrase temporar.

Implicațiile regionale și riscul de escaladare

Taiwanul, teritoriu autoguvernat, a devenit un punct central al rivalității strategice între China, Japonia și SUA. Președintele taiwanez Lai Ching-te a cerut comunității internaționale să urmărească evoluțiile și a îndemnat Beijingul la reținere, avertizând asupra riscurilor pentru stabilitatea regională.

Deși analiștii consideră improbabil un conflict militar direct, tensiunile cresc riscul unor incidente în zonele disputate și pot afecta grav relațiile economice dintre cele două mari puteri asiatice.