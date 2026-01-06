Agenția ucraineană a precizat că porturile de pe Ruta Maritimă de Nord vor necesita lucrări de dragare de aproximativ 60 de milioane de metri cubi în următorii cinci ani, iar situația este similară și în alte regiuni ale Rusiei.

Potrivit declarației Serviciului de Informații Externe, Moscova se confruntă cu un blocaj major la nivel de infrastructură, deoarece se baza anterior pe contractorii străini care dețineau flote și tehnologii pentru proiecte de dragare la scară largă.

Sancțiunile occidentale au blocat această opțiune, iar Rusia nu a reușit să dezvolte alternative interne adecvate. În 2025, țara a reușit să dragheze doar 2,2 milioane de metri cubi, un volum considerat insuficient pentru a produce o schimbare sistemică.

Limitările colaborării

Moscova își pune acum speranțele, teoretic, în China pentru dezvoltarea infrastructurii portuare nordice, însă Beijingul urmărește propriile interese: asigurarea tranzitului neîntrerupt pe întreaga Rută Maritimă de Nord, nu transformarea porturilor rusești în noduri logistice regionale.

Chiar dacă China va participa la operațiunile de dragare, deciziile privind porturile deservite vor fi luate la Beijing, nu la Moscova, ceea ce va limita controlul Rusiei asupra dezvoltării teritoriale și va crește dependența de actorii externi.

În ansamblu, situația evidențiază un decalaj sistemic între ambițiile declarate ale Rusiei în Arctica și capacitățile sale reale, subliniază Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Experții consideră că lipsa infrastructurii și dependența de tehnologii externe vor continua să afecteze perspectivele Moscovei în regiunea strategică a Arcticului, unde traficul maritim și dezvoltarea portuară devin tot mai critice.