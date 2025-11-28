Președintele taiwanez a numit un nou viceministru al Apărării pe fondul accelerării reformelor

Președintele Lai Ching-te l-a numit pe Hsu Szu-chien în funcția de vice-ministru al apărării. Hsu, actual consilier în cadrul Consiliului Național de Securitate al Taiwanului este apropiat de cultura politică și militară americană, fiind absolvent al Universității Columbia și cu o experiență vastă în afaceri internaționale și securitate națională.

„Președintele speră să se bazeze pe solida experiență profesională și practică a lui Hsu în domeniul securității naționale și afacerilor internaționale pentru a-l ajuta pe ministrul Apărării, Wellington Koo, să insufle un nou impuls reformei și consolidării apărării noastre naționale”, a declarat un purtător de cuvânt al președinției de la Taipei.

Numirea are loc pe fondul continuării modernizării armatei taiwaneze în contextul intensificării presiunilor militare din partea Chinei, care consideră insula parte a teritoriului său.

În decursul săptămânii, oficialii taiwanezi au purtat discuții preliminare cu Statele Unite ale Americii, principalul susținător internațional și furnizor de armament, pentru achizițiile de armament prevăzute în bugetul suplimentar de 40 de miliarde de dolari.