Președintele Chinei solicită „reunificarea” într-un mesaj adresat noului lider al opoziției din Taiwan

Fostul parlamentar Cheng Li-wun, care va prelua conducerea partidului Kuomintang la 1 noiembrie, a câștigat alegerile de sâmbătă într-un moment de tensiune crescândă cu Beijingul, care consideră insula guvernată democratic ca fiind teritoriul său. Guvernul Taiwanului se opune ferm pretențiilor de suveranitate ale Chinei.

KMT susține în mod tradițional relații strânse cu China și este partenerul preferat de dialog al Beijingului. China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, și cu administrația Partidului Democrat Progresist (DPP), numindu-l „separatist”, potrivit Reuters.

Xi, într-un mesaj în calitate de șef al Partidului Comunist Chinez, i-a spus lui Cheng că cele două partide ar trebui să-și consolideze „baza politică comună”, a raportat agenția oficială de știri Xinhua.

Ambele părți ar trebui, de asemenea, „să unească marea majoritate a populației din Taiwan pentru a aprofunda schimburile și cooperarea, a stimula dezvoltarea comună și a promova reunificarea națională”, a adăugat el.

Cheng, în mesajul său către Xi, nu a făcut nicio mențiune despre unirea cu Beijingul, dar a spus că ambele părți ale Strâmtorii Taiwan sunt „membre ale națiunii chineze”, folosind o expresie în limba chineză care se referă la etnie, mai degrabă decât la naționalitate.

„Ambele părți ar trebui, în lumina situației actuale, să consolideze schimburile și cooperarea dintre cele două maluri ale Strâmtorii pe baza fundamentului existent (și) să promoveze pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan”, a declarat Cheng, potrivit unui comunicat al partidului.

Acuzații de interferență chineză

Deși KMT a pierdut alegerile prezidențiale de anul trecut, partidul și aliatul său, micul Partid Popular Taiwanese, dețin împreună cele mai multe locuri în parlament.

Cheng, în vârstă de 55 de ani, se opune creșterii cheltuielilor de apărare ale Taiwanului, o politică cheie a lui Lai, și a câștigat votul pentru conducere în fața candidatului establishmentului KMT, fostul primar al Taipeiului, Hau Lung-bin.

Acuzațiile de interferență chineză în alegeri formulate de un susținător cheie al lui Hau, candidatul la vicepreședinție al KMT de anul trecut, Jaw Shau-kong, au umbrit campania. Jaw a afirmat că conturile de pe rețelele sociale au răspândit dezinformare despre Hau.

China a declarat miercuri că alegerile sunt o chestiune care ține de KMT și că comentariile online nu reprezintă o poziție oficială.

Duminică, pe contul său de Facebook, Jaw a scris că KMT trebuie să reducă influența pro-chineză și că majoritatea taiwanezilor doresc relații pașnice și dialog cu China.

„KMT trebuie să recunoască că alegerile se desfășoară în Taiwan, iar alegătorii se află în Taiwan, nu în China continentală”, a adăugat Jaw.

Sâmbătă seara, purtătorul de cuvânt al DPP, Justin Wu, a declarat că există semne clare de interferență chineză în alegerile KMT.

Comentariile sale au fost respinse de KMT, care a răspuns cu o declarație în care spunea: „Cine este acesta?”.