Alunecare de teren în zona Comarnic. Traficul pe DN1 este restricționat

IPJ Prahova susține că, în urma apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1, în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri și angajați ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia, au făcut verificări la fața locului.

S-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament, în zona kilometrului 111+430 m, fără a afecta în prezent partea carosabilă.

„O porțiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiștii Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Sinaia, au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului și siguranța traficului”, transmite Poliția Prahova.

Pentru prevenirea oricărui pericol, a fost instituită o restricție parțială de circulație pe banda sensului de mers Brașov – Ploiești, în zona km 111+430 m, măsura fiind semnalizată corespunzător.