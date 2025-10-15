Alunecări de teren pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești, în județul Vâlcea. Localnicii din Perișani spun că lucrările au destabilizat terenul / Un complex turistic e în pericol

Autoritățile din comuna Perișani au anunțat, marți, că au sesizat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vâlcea, după reactivarea unei alunecări de teren în satul Poiana, în apropierea șantierului autostrăzii Sibiu–Pitești.

Contactat de Mediafax, primarul comunei Perișani, Dumitru Sorin Leonte, a confirmat că alunecarea de teren a avut loc în satul Poiana, în apropierea lucrărilor de pe lotul 3 al autostrăzii Sibiu–Pitești.

Proprietarul unui complex turistic din zonă spune că situația este gravă și cere intervenția autorităților

Situația a fost semnalată inițial de proprietarul unui complex turistic aflat în zona afectată.

Mihai Popescu, proprietarul unui complex turistic din satul Poiana, comuna Perișani, a declarat pentru Mediafax că își desfășoară activitatea în zonă de 13 ani, însă problemele au apărut abia anul trecut, odată cu începerea lucrărilor de defrișare.

Acesta a sesizat CNAIR, în octombrie 2024, că malul opus proprietății sale prezenta modificări în urma defrișărilor, însă CNAIR i-a răspuns că nu există alunecări active. Ulterior, o comisie ISU a Prefecturii Vâlcea a constatat o alunecare de teren activă și a dispus lucrări de apărare a malului, după care fenomenul s-a redus temporar.

Acesta susține că lucrurile s-au complicat odată cu deschiderea lucrărilor la drumul tehnologic al autostrăzii.

„În cursul anului 2025 au început lucrările la drumul tehnologic, iar în urma ploilor de la începutul lunii octombrie, malul opus a fost afectat de alunecări de teren semnificative, având ca rezultat blocarea totală a cursului apei”, a declarat proprietarul complexului turistic pentru Mediafax.

O comisie urmează să se deplaseze la fața locului

Instituția Prefectului Vâlcea a confirmat pentru Mediafax că a primit solicitarea transmisă de Primăria Perișani, iar o comisie urmează să se deplaseze la fața locului pentru verificări.

Totodată, a fost înaintat un document către CNAIR, având în vedere că zona afectată se află în perimetrul lucrărilor la autostrada Sibiu–Pitești, a precizat purtătoarea de cuvânt a instituției.

Compania WeBuild, care execută lucrările în zonă, a fost contactată pentru un punct de vedere, însă nu a oferit un răspuns până la această oră.

Experții atrag atenția asupra riscurilor geotehnice în zona Perișani

Ziarul de Vâlcea scrie că materialul excavat ar fi fost depozitat neuniform, pe pante abrupte, fără sisteme de drenaj și fără compactare adecvată. Defrișările realizate pentru lucrări ar fi lăsat terenul expus ploilor și riscului de noi alunecări.

Specialiștii în geotehnică citați de Ziarul de Vâlcea avertizează că lucrările ample de terasament efectuate pentru autostrada Sibiu–Pitești, unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură din țară, pot afecta stabilitatea terenului dacă nu sunt însoțite de măsuri corespunzătoare de consolidare.

Localnicii au transmis sesizări către Prefectura Vâlcea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului, solicitând să ia măsuri.

De asemenea, publicația locală susține că o parte a șantierului ar fi depășit zona aprobată prin avizul de mediu, ajungând până în apropierea Parcului Național Cozia.