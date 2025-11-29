Dezastru în Indonezia: 303 morți după inundații și alunecări de teren în Sumatra. Bilanțul tragediei crește

Numărul precedent anunțat era de 174 de victime. Dezastrul a fost declanșat de ploile torențiale alimentate de un ciclon rar format în Strâmtoarea Malacca, care a afectat puternic Indonezia, Malaezia și Thailanda.

Mii de persoane afectate – inundații și alunecări de teren în Sumatra

În prezent, cel puțin 279 de persoane sunt încă date dispărute, iar aproximativ 80.000 de oameni au fost evacuați din zonele calamitate. Trei provincii de pe insula Sumatra rămân puternic afectate, cu comunități întregi izolate și infrastructură distrusă.

Zona de nord a insulei a fost lovită cel mai sever, drumurile fiind complet blocate, iar rețelele de comunicații întrerupte, scrie Reuters.

Elicopterele au fost trimise pentru a transporta alimente, apă și echipamente, dar accesul limitat îngreunează semnificativ operațiunile de salvare.

„Încercăm să deschidem ruta dinspre North Tapanuli către Sibolga, blocată de trei zile”, a declarat Suharyanto, precizând că pe anumite sectoare oameni rămași captivi au nevoie urgentă de provizii.

Eforturi intense de salvare

Echipele de intervenție depun eforturi pentru a îndepărta uriașele blocaje produse de alunecările de teren. Autoritățile au anunțat deja suplimentarea efectivelor militare începând de duminică, pentru accelerarea operațiunilor de căutare și salvare.

Situația rămâne tensionată în unele zone, precum Central Tapanuli, unde disperarea localnicilor a dus la tentative de jefuire a transporturilor cu ajutoare.

Val de victime și în Thailanda

De cealaltă parte a Strâmtorii Malacca, Thailanda se confruntă cu un bilanț tragic: 162 de persoane au murit în urma inundațiilor din sudul țării, conform purtătorului de cuvânt al guvernului, Siripong Angkasakulkiat.

Autoritățile intervin în continuare în zonele afectate, unde ploile abundente nu dau semne de oprire.