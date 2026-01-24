Șapte morți și peste 80 de dispăruți după o alunecare de teren în Indonezia

O alunecare de teren a ucis cel puțin șapte persoane și a lăsat peste 80 de persoane dispărute sâmbătă dimineață în Java, principala insulă a Indoneziei, a anunțat agenția națională pentru gestionarea dezastrelor, potrivit Le Figaro.

„O alunecare de teren a avut loc în regiunea Bandung de Vest din provincia Java de Vest în primele ore ale zilei de sâmbătă, ucigând șapte persoane”, a declarat Abdul Muhari, purtător de cuvânt al Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor, adăugând că 83 de persoane sunt încă dispărute. „Până la ora 10:30 dimineața, sâmbătă, zeci de locuitori erau în siguranță, iar 83 de persoane sunt încă dispărute”, a specificat el.

Pierderea zonelor împădurite, cauza frecventelor alunecări de teren

Aceste dezastre sunt frecvente în Indonezia în timpul sezonului ploios, care durează de obicei din octombrie până în martie și saturează solul. Specialiștii în mediu citează defrișările ca fiind una dintre cauze, deoarece pădurile ajută la absorbția precipitațiilor și la stabilizarea solului datorită rădăcinilor copacilor. Pierderea zonelor împădurite face ca aceste zone să fie mai vulnerabile la inundații fulgerătoare și alunecări de teren.

La începutul acestei luni, 16 persoane au fost ucise pe insula indoneziană Siau, din Sulawesi, din cauza inundațiilor fulgerătoare care au urmat ploilor torențiale. În noiembrie, trei provincii din vestul insulei Sumatra au fost devastate de inundații care au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au strămutat alte 240.000, potrivit agenției naționale de gestionare a dezastrelor.

La începutul acestei săptămâni, guvernul indonezian a anunțat revocarea permiselor pentru 28 de companii, inclusiv 22 de companii de exploatare forestieră, o companie minieră și un constructor de centrale hidroelectrice. Mineritul, plantațiile și incendiile au dus la dispariția unor vaste porțiuni din pădurea tropicală luxuriantă a Indoneziei în ultimele decenii, potrivit ONG-urilor.