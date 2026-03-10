Raportul privind criza locuințelor din Uniunea Europeană a trecut de Parlamentul European: măsuri fiscale și investiții pentru locuințe accesibile

Parlamentul European a adoptat marți un set de recomandări care vizează criza locuințelor din Uniunea Europeană. Deputații europeni cer măsuri concrete pentru a crește accesul la locuințe decente, sustenabile și accesibile pentru cetățeni.

Raportul final al Comisiei Speciale pentru Criza Locuințelor a trecut de votul plenului cu 367 de voturi pentru, 166 împotrivă și 84 de abțineri.

În document este indicat faptul că milioane de europeni trăiesc în condiții dificile din cauza costurilor ridicate ale locuințelor și a lipsei de spații disponibile. Parlamentarii au cerut inițiative europene care să sprijine construcția de locuințe noi și renovarea celor existente.

Locuințe mai bune și eficiență energetică

Conform comunicatului de presă transmis de Parlament, eurodeputații solicită ca viitorul plan al Comisiei Europene privind locuințele accesibile să includă fonduri dedicate renovării clădirilor rezidențiale. Scopul este îmbunătățirea eficienței energetice.

Potrivit recomandărilor, toate locuințele noi ar trebui să respecte standarde bine stabilite în ceea ce privește izolația, consumul energetic și calitatea aerului interior.

În același timp, deputații au declarat că o situație care iese în evidență este creșterea rapidă a închirierilor pe termen scurt în multe orașe europene. Ei cer o legislație care să mențină echilibrul între dezvoltarea turismului și accesul populației la locuințe la prețuri rezonabile.

Parlamentarii spun că Uniunea Europeană ar trebui să stabilească noi obiective, iar statele membre și autoritățile locale să aibă libertatea de a adapta măsurile la piețele imobiliare locale. Raportul cere și extinderea locuințelor sociale și publice în orașele europene pentru a ajuta persoanele vulnerabile.

Sprijin fiscal și investiții mai mari

Eurodeputații au mai propus și măsuri fiscale bazate pe stimulente pentru sprijinirea gospodăriilor cu venituri mici și medii.

Printre măsuri se numără eliminarea unor taxe mari pentru cei care cumpără prima locuință și reguli fiscale care să facă închirierea pe termen lung mai accesibilă.

În raport este menționat și o nevoie mai mare de investiții europene consistente în domeniul locuințelor. Deputații propun o coordonare a fondurilor existente și utilizarea resurselor nefolosite din planul european de redresare pentru proiecte de construcție și renovare a locuințelor sociale, publice sau cooperative.

Proceduri mai simple pentru proiecte

Parlamentarii cer reducerea birocrației în sectorul construcțiilor. Ei solicită un pachet de simplificare care să includă proceduri digitale pentru obținerea autorizațiilor de construcție. De asemenea, aceștia propun un termen maxim de 60 de zile pentru aprobarea proiectelor.

Sprijin pentru industria construcțiilor

Deputații europeni au mai anunțat că Uniunea trebuie să își consolideze capacitatea industrială în domeniul construcțiilor și renovării. Ei au cerut promovarea materialelor sustenabile și întărirea pieței europene a materiilor prime.

Raportul mai menționează și introducerea unor cerințe minime „Fabricat în UE” pentru componentele folosite în proiectele finanțate din fonduri europene.

„O generație care nu își permite o locuință nu își poate construi un viitor. Europa duce lipsă de 10 milioane de locuințe, chiriile au crescut cu peste 30%, iar tinerii și familiile plătesc prețul. Pentru prima dată, Parlamentul European stabilește o foaie de parcurs: un pachet de simplificare a locuințelor, autorizații mai rapide în 60 de zile, investiții în competențe, securitate juridică și protecție pentru proprietari și chiriași, mobilizarea investițiilor private și publice și un sprijin mai puternic pentru tineri, familii și persoane cu dizabilități. Gata cu scuzele. Statele membre trebuie acum să acționeze.”, a declarat eurodeputatul Borja Giménez Larraz.