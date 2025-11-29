Prima pagină » Breaking News » Pericol de inundații în Argeș. Hidrologii au emis Cod Portocaliu

Pericol de inundații în Argeș. Hidrologii au emis Cod Portocaliu

Hidrologii au emis sâmbătă seara Cod Portocaliu de inundații. Ei avertizează că este pericol de inundații în județul Argeș.
Pericol de inundații în Argeș. Hidrologii au emis Cod Portocaliu
Foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Petru Mazilu
29 nov. 2025, 22:13, Social

Avertizarea cod portocaliu este valabilă de sâmbătă, la ora 22.00 până duminică la 10.00.

Conform mesajului „ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundație”.

Pericol este pe râurile din bazinul hidrografic Râul Târgului – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Voinești – amonte S.H. Piscani, județul Argeș, au precizat specialiștii.