Apele Române recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situația de la Paltinu este critică”

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat sâmbătă seară că acumularea Paltinu se confruntă cu o situație „critică”, generată de creșterile bruște de debite și turbiditatea foarte ridicată provocate de fenomene hidrologice severe aflate sub incidența Codului Portocaliu.

Din cauza valorilor care depășesc limitele admise pentru tratarea apei brute, alimentarea cu apă a fost oprită temporar în localitățile Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei, zone deservite de Stația de Tratare Voila.

Specialiștii Apelor Române și ai Hidroelectrica au intervenit pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu, operațiune necesară pentru reluarea evacuării controlate a apei.

În urma lucrărilor, uzinarea a fost repornită cu un debit de aproximativ 2 m³/s, însă echipele monitorizează în continuare nivelurile foarte ridicate de turbiditate, pentru a stabili momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri optimi.

La Prefectura Prahova are loc o coordonare permanentă a intervențiilor, sub supravegherea prefectului Daniel Nicodim, aflat în contact direct cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Între timp, operatorul Hidro Prahova distribuie apă potabilă din surse alternative prin rezervoare IBC și puncte suplimentare în localitățile afectate.

Apele Române recomandă reluarea furnizării apei în scop menajer, pentru utilități casnice și solicită autorităților județene să ia în calcul declararea unei situații de urgență, măsură care ar permite aprobarea distribuirii controlate a apei până la normalizarea parametrilor.

Instituția estimează că furnizarea apei potabile ar putea fi reluată la cel puțin 72 de ore după încetarea precipitațiilor, cu condiția reducerii turbidității la niveluri care permit tratarea în Stația Voila.

În teren, echipele ABA Buzău-Ialomița și SGA Prahova acționează pentru prevenirea blocajelor, degajarea grătarelor, manevrarea controlată a stavilelor și monitorizarea continuă a sectoarelor de râu cu risc ridicat.

„Gestionăm o situație critică și intervenim punctual acolo unde apar probleme. Toate echipele sunt în teren, iar obiectivul nostru este să protejăm comunitățile și infrastructura vulnerabilă”, a declarat Florin Ghiță, directorul general al Apelor Române, prezent la fața locului.