Sri Lanka: 56 de oameni au murit din cauza inundațiilor și alunecărilor de teren

Sri Lanka a început să se confrunte cu vreme severă săptămâna trecută. Condițiile s-au înrăutățit joi, cu ploi torențiale care au inundat case, câmpuri și drumuri. Inundațiile au provocat alunecări de teren în toată țara, potrivit AP.

Peste 25 de persoane au fost ucise joi în alunecări de teren în regiunile muntoase centrale unde sunt multe culturi de ceai. Zonele Badulla și Nuwara Eliya, se află la aproximativ 300 de kilometri est de capitala Colombo. Alte 21 de persoane erau dispărute, iar 14 au fost rănite în Badulla și Nuwara Eliya, potrivit centrului guvernamental pentru gestionarea dezastrelor. Alții au murit în alunecări de teren în diferite părți ale țării.

Oficiile guvernamentale din Sri Lanka și școlile s-au închis

Pe măsură ce condițiile meteorologice s-au înrăutățit, guvernul din Sri Lanka a anunțat vineri închiderea tuturor birourilor guvernamentale și a școlilor.

Din cauza ploilor abundente, majoritatea rezervoarelor și râurilor s-au revărsat, blocând drumurile. Autoritățile au oprit trenurile de pasageri și au închis drumurile în multe părți ale țării. Pietre, noroi și copaci au căzut pe drumuri și linii de cale ferată. Acestea au fost, de asemenea, inundate în unele zone.