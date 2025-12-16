Suburbiile orașului Seattle, evacuate din cauza inundațiilor

Autoritățile americane au cerut luni evacuarea imediată a unei zone din suburbiile orașului Seattle, după ce un dig s-a rupt din cauza ploilor torențiale care au lovit nord-vestul Statelor Unite timp de câteva zile. Avertizarea de inundații fulgerătoare emisă de Serviciul Național de Meteorologie (NWS) afectează peste 46.000 de persoane din comitatul King, în suburbiile sudice ale orașului Seattle, potrivit Le Figaro.

Un dig de pe râul Green s-a rupt în apropierea unei zone industriale și comerciale, potrivit serviciilor de urgență ale comitatului.

„Condițiile sunt periculoase, iar rutele de acces pot fi blocate în orice moment”, relatează NWS pe rețeaua X, îndemnând locuitorii din mai multe zone din Tukwila, Renton și Kent să „plece imediat”.

Garda Națională a statului Washington, deja mobilizată de câteva zile, a anunțat că trimite trupe în zonă pentru a oferi asistență. Ploi foarte abundente lovesc această regiune de coastă din nord-vestul Statelor Unite și din Canada vecină de câteva zile, provocând inundații pe scară largă și ordine de evacuare.