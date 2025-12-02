Prima pagină » Social » Inundații: Cod galben în trei județe. Argeșul depășește cotele de apărare

Cod galben de inundații în Giurgiu, Ilfov și Dâmbovița. Argeșul și afluenții săi depășesc cotele de apărare. Avertizarea este valabilă până miercuri.
Andreea Tobias
02 dec. 2025, 10:49, Social

 

Cod galben de inundații în trei județe din sudul țării. Argeșul și afluenții săi depășesc cotele de apărare ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte.

Cod galben de inundații: Trei județe vizate

Avertizarea hidrologică este valabilă în intervalul 2 decembrie, ora 12:00 – 3 decembrie, ora 12:00. Sunt vizate județele Giurgiu, Ilfov și Dâmbovița.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat Atenționarea Hidrologică de inundații numărul 94 din 1 decembrie 2025.

Pe ce râuri cresc nivelurile

Codul galben se aplică pe râul Argeș, pe sectorul aval Stația Hidrometrică Malu Spart – amonte Acumularea Mihăilești, în județele Giurgiu și Ilfov. Fenomenul vizează și râul Neajlov, afluent al Argeșului, pe sectorul aval Stația Hidrometrică Moara din Groapă – amonte confluență cu râul Ilfovăț, în județele Dâmbovița și Giurgiu.

De asemenea, este afectat râul Sabar, afluent al Argeșului, în bazinul inferior, în județele Giurgiu și Ilfov.

Cresc debitele și nivelurile

Se înregistrează creșteri de debite și niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu depășiri ale cotelor de apărare. Fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor va reveni cu actualizarea prognozei hidrologice în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.

