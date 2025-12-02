Peste 1.300 de morți în Indonezia, Sri Lanka și Thailanda după inundații catastrofale

Echipele de intervenție au intensificat marți operațiunile de căutare și salvare în Indonezia, Sri Lanka și Thailanda, după ce bilanțul deceselor provocate de inundațiile și alunecările de teren de săptămâna trecută a ajuns la 1.338 de persoane.

Alte sute sunt în continuare dispărute, potrivit autorităților naționale.

Ploile torențiale generate de muson au acoperit regiuni întinse și au forțat mii de oameni să se refugieze pe acoperișuri sau în copaci, în timp ce așteptau intervenția salvatorilor.

Cele mai multe victime au fost raportate în Indonezia, 744 de morți, unde situația rămâne critică.

Alte 410 decese au fost confirmate în Sri Lanka și 181 în Thailanda, în timp ce Malaezia a raportat trei victime, notează AP.

Președintele Sri Lankăi, Anura Kumara Dissanayake, a avertizat că bilanțul real ar putea fi mai mare.

În Indonezia, țara cea mai afectată, echipele de salvare întâmpină dificultăți majore în zonele izolate de pe insula Sumatra.

Drumuri întregi au fost măturate de ape, iar podurile s-au prăbușit, complicând accesul echipelor de intervenție.

Cel puțin 551 de persoane sunt încă date dispărute, potrivit Agenției Naționale de Gestionare a Dezastrelor.

Elicoptere și ambarcațiuni au fost mobilizate pentru a ajunge în comunitățile izolate, însă autoritățile avertizează că vremea nefavorabilă și infrastructura distrusă încetinesc operațiunile.

Oficialii din regiune se tem că bilanțul victimelor ar putea continua să crească în zilele următoare.