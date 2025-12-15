Inundații și ploi torențiale în Maroc: 37 de oameni au murit în orașul Safi

Autoritățile au precizat că ploile abundente și inundațiile de noaptea trecută au afectat peste 70 de case și afaceri locale, măturând zece mașini, potrivit Associated Press.

Școlile s-au închis pentru următoarele trei zile, potrivit publicațiilor locale. Inundațiile au afectat și alte zone din Maroc, printre care și orașul Tetouan din nord, dar și orașul montan Tinghir.

Videoclipurile publicate de cetățeni pe social media au arătat mașini blocate de viituri, fiind parțial scufundate pe străzile orașului Safi.

Terrifying flooding due to extreme rainfall in Safi, Morocco 🇲🇦 (14.12.2025) pic.twitter.com/h7qyrJXaHU — Disaster News (@Top_Disaster) December 14, 2025

Inundațiile din această săptămână vin la doar câteva zile după ce două clădiri din Maroc s-au prăbușit, accident în care 22 de oameni au murit.

Safi un oraș situat pe coasta atlantică a Marocului, la mai mult de 320 de kilometri de capitala Rabat. Orașul are o populație de 300.000 de locuitori și găzduiește o importantă fabrică de prelucrare a fosfatului.

De asemenea, Safi este un important centru pentru industriile de pescuit, dar și minerit ale țării. Atât în Rabat, cât și în Safi, angajează mii de cetățeni pentru capturarea, extragerea, dar și prelucrarea mărfurilor destinate exportului.