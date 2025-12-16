Prima pagină » Știrile zilei » Japonia a ridicat avertizare de mega cutremur, însă autoritățile fac apel la vigilență

Japonia a ridicat avertizare de mega cutremur, însă autoritățile fac apel la vigilență

Autoritățile japoneze au ridicat marți avertizarea de mega cutremur emisă pentru coasta de nord-est a țării, la o săptămână după seismul cu magnitudinea 7.5 produs în largul coastei de nord a Japoniei, însă au avertizat că pericolul nu a dispărut complet, potrivit Associated Press.
Japonia a ridicat avertizare de mega cutremur, însă autoritățile fac apel la vigilență
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
16 dec. 2025, 09:48, Știri externe

În cadrul unei conferințe de presă, oficiali din cadrul Administrației Japoneze de Meteorologie și ai guvernului de la Tokyo au declarat că probabilitatea mega cutremurului a scăzut, însă au precizat că ridicarea avertizării nu înseamnă eliminarea completă a riscului și au îndemnat populația să rămâne vigilentă.

Avertizarea a fost emisă săptămâna trecută, după ce un cutremur cu magnitudinea 7.5 s-a produs în largul coastei estice a prefecturii Aomori.

În urma seismului, în jur de 40 de persoane au suferit răni ușoare și zeci de case au fost avariate.

Cutremurul a determinat și emiterea de avertismente de tsunami fiind înregistrate valuri de până la 70 de centimetri.

Pentru cetățenii japonezi din zonele vizate, ridicarea avertismentului înseamnă că aceștia nu mai sunt îndemnați să doarmă îmbrăcați, cu căști de protecție, încălțăminte și truse de urgență la îndemână.

 

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Ce este, de fapt, obiectul intergalactic 3I/ATLAS. Detaliul observat de românul Adrian Șonka, prin telescop: „Pe 19 decembrie..”
Gandul
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Cele două zodii care riscă să rămână fără bani de Sărbători, potrivit experților în astrologie
CSID
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor