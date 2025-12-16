Japonia a ridicat avertizare de mega cutremur, însă autoritățile fac apel la vigilență

În cadrul unei conferințe de presă, oficiali din cadrul Administrației Japoneze de Meteorologie și ai guvernului de la Tokyo au declarat că probabilitatea mega cutremurului a scăzut, însă au precizat că ridicarea avertizării nu înseamnă eliminarea completă a riscului și au îndemnat populația să rămâne vigilentă.

Avertizarea a fost emisă săptămâna trecută, după ce un cutremur cu magnitudinea 7.5 s-a produs în largul coastei estice a prefecturii Aomori.

În urma seismului, în jur de 40 de persoane au suferit răni ușoare și zeci de case au fost avariate.

Cutremurul a determinat și emiterea de avertismente de tsunami fiind înregistrate valuri de până la 70 de centimetri.

Pentru cetățenii japonezi din zonele vizate, ridicarea avertismentului înseamnă că aceștia nu mai sunt îndemnați să doarmă îmbrăcați, cu căști de protecție, încălțăminte și truse de urgență la îndemână.