Două cutremure în România, sâmbătă. Unul într-o zonă atipică

Două cutremure în România au fost înregistrate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului la interval de câteva ore, ambele fiind seisme slabe.

Cutremur în Transilvania la ora 9.41

Primul seism s-a produs în Transilvania, zona Sibiu, la ora 9.41.51, cu magnitudinea 2.4. Seismul a avut loc la adâncimea de doar 5 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 25 km vest de Sibiu, 37 km sud-est de Alba Iulia, 59 km sud-vest de Mediaș, 72 km est de Hunedoara și Deva, 86 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea, 87 km sud de Turda și 91 km nord-est de Târgu Jiu.

Cutremur în Vrancea la ora 12.09

Al doilea seism s-a produs în zona seismică Vrancea la ora 12.09.30. A avut magnitudinea 2.8 și s-a produs la adâncimea de 106.9 km.

Cutremurul din Vrancea s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 36 km sud-vest de Focșani, 46 km nord de Buzău, 82 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 89 km nord-est de Ploiești și 90 km est de Brașov.