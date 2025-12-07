Prima pagină » Politic » Sibiu: Două persoane au intrat în aceeași cabină de vot. Un bărbat a fost amendat

Sibiu: Două persoane au intrat în aceeași cabină de vot. Un bărbat a fost amendat

Două persoane, tată și fiu, au intrat în aceeași cabină de vot, la alegerile locale din comuna Cârța, județul Sibiu.
Foto: Mediafax Foto/ Alexandru Dobre
Cosmin Pirv
07 dec. 2025, 15:27, Politic

Centrul de Comunicare Județean Sibiu anunță că agentul de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu la secția de votare din comuna Cârța a fost sesizat direct despre o posibilă faptă nelegală în legătură cu procesul electoral. Mai exact, douǎ persoane aflate în aceeași cabinǎ de vot, iar una dintre ele ar fi și fotografiat buletinul de vot.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat cei doi bărbați, fiind vorba despre doi localnici, de 47 de ani și 35 de ani, tată și fiu. Referitor la fotografierea buletinului de vot, fapta nu s-a confirmat, bărbatul folosind lanterna telefonului.

Bărbatul de 35 de ani a fost sancționat contraventional, cu amendă în valoare de 600 lei, pentru nerespectarea interdicției referitoare la prezența în cabina de vot și a altei persoane în afara celei care votează.

