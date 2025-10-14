Google integrează generatorul de imagini AI Nano Banana în Search și NotebookLM. Cum pot fi folosite de utilizatori

Nano Banana face parte din familia Gemini 2.5 Flash și permite utilizatorilor să creeze și să transforme imagini folosind prompturi text, conform TechRadar.

În Google Search, Nano Banana apare prin Google Lens și modul AI. Utilizatorii pot atinge noua filă „Creați” și pot îndrepta telefonul către un obiect, selecta o imagine sau încărca o fotografie și solicita AI-ului să o transforme după cum doresc. De asemenea, pot genera imagini complet de la zero folosind modul AI și orice prompt doresc.

În NotebookLM, Nano Banana lucrează în culise pentru a îmbunătăți instrumentul Video Overviews, care transformă documentele încărcate în videoclipuri explicative narate.

Acum, aceste prezentări generale vin cu șase stiluri vizuale noi: acuarelă, papercraft, anime, tablă albă, tipar retro și patrimoniu.

De asemenea, utilizatorii pot comuta între două tipuri de videoclipuri: un „Explainer” detaliat și un „Brief” mult mai scurt.

Noile elemente vizuale nu sunt doar decorative, ci sunt și sensibile la context. Nano Banana extrage ilustrații din conținutul documentelor, ceea ce înseamnă că animațiile se referă la ceea ce se spune, în loc să fie doar elemente vizuale din stoc.

Google susține că Nano Banana a fost utilizată pentru a crea peste cinci miliarde de imagini.

Modelul oferă un nivel de consistență apreciat de utilizatori, păstrând detaliile faciale, dispunerea obiectelor și stilul în toate imaginile.

Google promite că aceasta nu este sfârșitul expansiunii Nano Banana. Google Photos va avea acces la model, ceea ce va permite probabil versiuni mai stilizate și editabile ale amintirilor fotografice existente ale utilizatorilor.