Google își pierde monopolul. AI cucerește căutarea online

Neîncrederea tot mai mare în rezultatele afișate de motoarele de căutare îi face pe utilizatori să caute informațiile din mai multe surse. Tot mai des, aceștia combină Google cu instrumente de inteligență artificială, rețele sociale sau site-uri de recenzii pentru a verifica răspunsurile și a lua decizii în baza lor.

Un studiu realizat de compania americană Yext, specializată în vizibilitate digitală, confirmă această schimbare de comportament: doar 11 % dintre participanți au declarat că au încredere în primul instrument de căutare folosit, în timp ce aproape nouă din zece verifică sau completează informațiile prin alte canale.

AI rescrie regulile căutării

Datele arată că 45 % dintre respondenți încep documentarea unui produs pe un motor de căutare, 15 % folosesc instrumente AI, iar 14 % preferă site-urile de recenzii. În același timp, 73 % au relatat că utilizează mai des aplicații de inteligență artificială decât în anul precedent, iar 45 % le folosesc zilnic.

Deși căutarea tradițională rămâne dominantă pentru subiecte sensibile sau decizii cotidiene, rețelele sociale câștigă teren ca sursă de încredere. Peste jumătate dintre utilizatori le folosesc pentru a citi recenzii, aproape jumătate caută recomandări locale, iar mulți urmăresc conținut explicativ de tip „cum să”.

Portretul noilor utilizatori

Studiul a identificat șase profiluri noi de utilizatori. „Tradiționalistul” preferă sursele consacrate, „Cumpărătorul atent la preț” este preocupat de oferte, „Exploratorul” este cel care folosește inteligența artificială pentru întrebări complexe, iar „Creatorul” e orientat spre idei și inspirație.

Li se alătură „Căutătorul de validare socială” – dependent de opiniile altor – și „Căutătorul întâmplător”, care descoperă informații pe neașteptate, prin conținut apărut online.

Încrederea, noua monedă online

„Căutarea nu mai este o singură călătorie, ci o rețea haotică de platforme, formate și așteptări”, a explicat vicepreședintele pentru inovație în date la Yext, Mark Kabana. „Oamenii alternează între AI, rețele sociale și căutarea tradițională nu din curiozitate, ci pentru că nu mai au încredere în primul rezultat”.

Această fragmentare a căutării online schimbă radical modul în care brandurile și platformele își construiesc vizibilitatea. Întrucât utilizatorii verifică informațiile în mai multe locuri, simpla prezență în primele rezultate Google nu mai garantează încredere sau decizii. Companiile trebuie să ofere date corecte, consecvente și ușor de interpretat de instrumentele AI, dar și să mențină o reputație solidă pe rețelele sociale și site-urile de recenzii.

Pe măsură ce inteligența artificială devine intermediarul principal între utilizatori și informație, încrederea devine noua monedă a vizibilității online, arată analiza Yext.