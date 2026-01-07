Cum să-ți faci propriul geamăn AI și la ce să-l folosești

Un geamăn AI este un sistem de Inteligență Artificială pe care poți să-l antrenezi sau să-l configurezi într-o variantă dacă nu identică cu a ta, cel puțin, extrem de asemănătoare.

El poate să vorbească ca tine, să scrie ca tine, să decidă ca tine (în anumite contexte), să aibă aceleași reacții ca ale tale în anumite situații tipice.

Ai fi uimit de cât de mult te poate imita!

El îți simulează comportamentul până când ajunge să semene cu tine la perfecțiune, dar doar atât: nu este, de exemplu (și n-o să fie vreodată) replica sinelui tău interior, ființa care ești tu, unică și irepetabilă.

Cu toate astea, un geamăn AI poate fi extrem de folositor la casa omului

Cu condiția să ți-l construiești cum trebuie, ținând cont de detaliile pe care le vrei tu (și asta în cel mai mic detaliu).

El poate să-ți imite stilul de scris (mai ironic, mai poetic, formal sau informal), poate să-ți imite valorile (ce consideri tu că este important pentru tine), domeniile tale de interes, modul în care iei deciziile, tiparele tale de răspuns.

Dar cum îl înveți asta?

Îi prezinți textele tale, e-mailurile tale, articolele tale (de exemplu), răspunsurile tale la întrebări.

Există trei feluri de a-ți construi un geamăn AI.

Cel mai simplu geamăn este un AI căruia îi spui: „Răspunde ca și cum ai fi eu: cercetător român, scris sobru, pasionat de antropologie și de gastronomie”.

El îți va da câteva răspunsuri pe care tu le vei corecta astfel încât să te reprezinte cel mai bine, iar de aici, el se va calibra din mers, nu va mai fi nevoie să intervii.

Tocmai ți-ai creat un geamăn de lucru!

Geamănul AI obsesiv-compulsiv

Dacă ești obsedat de cel mai mic detaliu, mai ai o variantă – să-ți creezi un geamăn mai avansat și să-i umbli la acordul fin până când găsești „frecvența” care te reprezintă.

Pentru asta, adună articolele tale, emailurile tale (fără să-i spui că sunt ale tale), postări din Social Media, decizii anterioare în anumite situații.

Vei avea ca rezultat un geamăn foarte apropiat de al tău.

Da, este adevărat, promptul poate fi uriaș în acest caz, însă ăsta e prețul pentru un geamăn AI de calitate.

„Personal AI” – în mod absolut, „next level”

Un geamăn de tip „personal AI”. Adică cum adică? Are un model lingvistic sofisticat, are memorie pe termen lung, are reguli în funcție de care ia decizii și are chiar și filtre etice!

Acest tip de geamăn poate fi folosit ca asistent personal, secretar, consultant sau redactor.

Inutil de menționat că avem de a face doar cu un instrument.

Acest geamăn nu este conștiința ta, nu are trăirile tale, nu are intenții proprii, nu te poate înlocui ca persoană, nu simte și nu are voință proprie.

El simulează un tipar, nu entitatea care ești tu.

De ce ar vrea cineva un geamăn AI?

Ar putea să-l folosească la multe lucruri: să răspundă la e-mailuri în locul său, să scrie texte în stilul său, păstrându-i vocea (stilul), să iei decizii într-un stil consecvent, într-un cuvânt, să-ți extindă capacitatea de lucru.

Nu creezi o versiune digitală vie a ta, creezi doar un tipar de comportament, creezi o unealtă, nu o identitate.