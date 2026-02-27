Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » O ciupercă mortală care „mănâncă” corpul din interior se extinde rapid la nivel global

O ciupercă mortală care „mănâncă” corpul din interior se extinde rapid la nivel global

Schimbările climatice accelerează răspândirea ciupercii Aspergillus în noi regiuni, sporind riscul de infecții și rezistența la antifungice.
O ciupercă mortală care „mănâncă” corpul din interior se extinde rapid la nivel global
Sursa: EYE OF SCIENCE / SCIENCE PHOTO LIBRARY
Bianca Popa
27 feb. 2026, 02:33, Life-Inedit

O schimbare determinată de climă împinge ciuperca mortală Aspergillus în regiuni considerate anterior prea reci pentru supraviețuire. Cercetătorii avertizează că temperaturile în creștere extind habitatul acestor agenți patogeni cu transmitere aeriană în Europa de Nord și America de Nord, scrie DailyGalaxy.

Migrarea crește expunerea populației și ridică îngrijorări privind infecțiile fungice rezistente la tratament.

Schimbările climatice accelerează extinderea fungică

Oamenii de știință de la Universitatea din Manchester au cartografiat deplasarea spre nord a speciilor Aspergillus până în 2025. Rezultatele arată că încălzirea globală remodelează habitatele fungice pe mai multe continente.

În scenarii climatice cu emisii ridicate, aria de răspândire a Aspergillus fumigatus ar putea crește cu peste 77% în Europa.

Studiul estimează că alte nouă milioane de europeni ar putea fi expuși sporilor. Scandinavia, Alaska și nordul Rusiei devin noi zone de risc.

Între timp, regiunile tropicale ar putea deveni prea fierbinți pentru anumite specii, forțându-le să migreze către latitudini mai reci.

Cercetătorii au identificat temperatura medie anuală drept principal factor al adecvării habitatului. Datele au fost modelate prin secvențiere ADN din sol și cartografiere geospațială a populației.

Riscuri pentru sănătatea publică și rezistență la antifungice

Sporii Aspergillus sunt microscopici și pot fi inhalați ușor în plămâni. La persoanele vulnerabile, ciuperca poate provoca aspergiloză invazivă, o infecție cu risc vital. Pacienții cu imunitate compromisă se confruntă cu cel mai mare risc de mortalitate.

O preocupare majoră este rezistența la antifungice. În agricultură, fermierii folosesc fungicide pe bază de azoli pentru a proteja culturile. Aceste substanțe sunt similare din punct de vedere chimic cu medicamentele antifungice utilizate în spitale.

Expunerea la azoli în mediu poate favoriza apariția tulpinilor rezistente înainte de infectarea umană. Această suprapunere complică tratamentul și crește riscul de evoluții severe.

Impact asupra sistemelor alimentare și agriculturii

Dincolo de spitale, Aspergillus amenință și securitatea alimentară globală. Ciuperca infectează frecvent porumbul și orezul, producând aflatoxine toxice. În Statele Unite, contaminarea culturilor generează pierderi anuale de până la un miliard de dolari în industria porumbului.

Extinderea ariei fungice se suprapune tot mai mult cu zonele agricole majore. Climele mai calde și fenomenele meteorologice extreme pot accelera această răspândire.

Monitorizarea unei amenințări microscopice în creștere

Echipa de cercetare a utilizat modele predictive avansate pentru a estima distribuția viitoare a ciupercii. Au fost combinate date climatice, tipare de utilizare a terenurilor și densitatea populației.

Ratele clinice ale infecțiilor au fost asociate cu densitatea fungică din mediu în mai multe țări analizate. Experții avertizează însă că evenimentele micro-climatice, precum furtunile de praf sau lucrările de construcții, pot declanșa creșteri bruște ale infecțiilor. Aceste focare locale rămân dificil de anticipat.

Cercetătorii subliniază că agenții patogeni fungici sunt mai puțin studiați comparativ cu virusurile. Pe măsură ce schimbările climatice transformă ecosistemele, monitorizarea riscurilor fungice devine tot mai urgentă.

Recomandarea video

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol
G4Media
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
Gandul
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Chiar a influențat „Regele TikTok” al României alegerile prezidențiale din 2024? Povestea celor aproape un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu
Libertatea
Zodia care începe primăvara cu mari probleme de sănătate. Cristina Demetrescu: „Au nevoie de concediu medical”
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor