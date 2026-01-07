Larry Page pleacă din California din cauza taxei pe avere. Unde își mută cofondatorul Google afacerile

Potrivit documentelor analizate de Business Insider, biroul său de familie, Koop, a fost mutat la finalul lunii decembrie din California în statul Delaware.

Totodată, o altă companie controlată de Page, Dynatomics LLC, a fost înregistrată pentru relocare din California, cu noul sediu principal în Keller, Texas. Mutările indică o strategie clară de reducere a expunerii la viitoarea taxă pe avere propusă în statul de pe Coasta de Vest.

Dynatomics este un startup lansat de Larry Page în 2023, axat pe utilizarea inteligenței artificiale în producția de aeronave. Deși echipa companiei lucrează încă din California, surse apropiate miliardarului au declarat că Page a părăsit deja statul. The New York Times relata în decembrie că acesta lua în calcul inclusiv o mutare în Florida, tot din motive fiscale.

Propunerea de lege din California prevede ca rezidenții cu averi de peste 1 miliard de dolari să plătească o taxă unică de 5% din valoarea activelor, sumă ce poate fi eșalonată pe cinci ani. Inițiativa trebuie însă să strângă suficiente semnături pentru a ajunge pe buletinul de vot în noiembrie 2026.

Propunerea a stârnit un val de critici din partea mediului de afaceri, în special din sectorul tech. Fondatorii de startup-uri susțin că vor fi afectați disproporționat, deoarece averile lor sunt evaluate în funcție de valoarea companiilor, nu de lichidități. În multe cazuri, aceștia ar fi nevoiți să vândă acțiuni pentru a putea achita taxa.

Conform legislației californiene, rezidența fiscală este determinată de legăturile economice și personale cu statul. Mai mult, dacă inițiativa va fi aprobată, legea ar urma să se aplice retroactiv pentru cei care erau rezidenți la 1 ianuarie 2026, ceea ce explică graba lui Page de a-și muta activele.

Cine este și cât valorează

Discret în aparițiile publice, Larry Page a condus Google până în 2019, când i-a predat funcția de CEO lui Sundar Pichai. Averea sa a crescut accelerat în 2024, pe fondul aprecierii acțiunilor Alphabet.

Potrivit Bloomberg, Larry Page are o avere de aproximativ 270 de miliarde de dolari, ocupând locul doi în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, după Elon Musk. Clasamentul este dominat de miliardari din tehnologie, ceea ce face ca impactul taxei propuse în California să fie unul potențial major pentru întregul ecosistem tech.