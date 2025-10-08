Google activează modul AI în Search: peste 200 de țări intră în noua eră a căutărilor

Google spune că modelul personalizat Gemini pentru Search oferă o înțelegere mai profundă a limbajului și contextului local, nu doar o potrivire de cuvinte cheie. Primele date arată o schimbare de comportament – utilizatorii pun întrebări de aproape trei ori mai lungi decât în căutările tradiționale, iar Google se așteaptă ca tendința să continue pe măsură ce mai multe regiuni primesc actualizarea, scrie digitaltrends.com.

De asemenea, funcția este alimentată de cele mai noi modele Gemini, capabile să proceseze limbaj natural și conținut vizual. Extinderea globală începe săptămâna aceasta.

De ce e important

Modul AI schimbă modul în care oamenii caută informații, nu doar locul unde este disponibil. frazele mai lungi și mai conversaționale permit utilizatorilor să descrie problema în propriile cuvinte și totuși să primească răspunsuri relevante. Datorită capacităților Gemini, care combină limbajul cu imaginile, căutarea devine mai degrabă un asistent personal.

Acest mod reduce barierele pentru vorbitorii non-nativi de engleză.

Prin înțelegerea multimodală, utilizatorii pot combina text și imagini – de exemplu, pot cere: „ce plantă este aceasta?” sau pot trimite o fotografie pentru a rezolva o problemă tehnică.

Întrebările mai lungi ajută AI-ul să înțeleagă intenția și contextul, oferind răspunsuri mai directe și eliminând nevoia de a deschide zeci de tab-uri sau tutoriale.

De ce contează pentru tine

În loc să pierzi timp căutând combinația perfectă de cuvinte cheie, poți vorbi liber, în propria limbă, iar AI-ul îți va oferi un răspuns clar, care îmbină text, imagini și explicații. Este mai rapid și mai precis.

AI Mode te ajută să petreci mai puțin timp sărind între pagini, deoarece poate rezuma informațiile, extrage pașii necesari și te direcționează exact unde trebuie. Este ideal pentru probleme complexe, planuri de călătorie sau reparații casnice, unde poți adăuga fotografii și întrebări suplimentare pentru un rezultat mai bun.

Ce urmează?

Lansarea se face treptat, așa că funcția ar putea apărea discret în următoarea săptămână. Poți vedea „AI Mode” în aplicația Google, pe webul mobil sau pe desktop, în funcție de regiune.

Cum îl poți activa

Pe telefon, actualizează aplicația Google și apasă pe pictograma colorată, care pulsează, în formă de lupă.

Pe desktop, apasă butonul colorat „AI Mode” din bara de căutare Google și scrie întrebarea.

Google recomandă să tratezi modul AI ca pe un ghid inteligent — poți pune întrebări suplimentare sau adăuga o fotografie, pentru a vedea cât de mult se poate rafina răspunsul.